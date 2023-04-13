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台灣對美出口晶片設備金額創紀錄 對大陸出口連九降

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國3月從台灣採購晶片製造設備的金額創下新紀錄。圖為美國代工業者SkyWater Technology的無塵室。路透
美國3月從台灣採購晶片製造設備的金額創下新紀錄。圖為美國代工業者SkyWater Technology的無塵室。路透

美國3月從台灣採購晶片製造設備的金額創下新紀錄，此時拜登政府正努力重振國內半導體產業。

彭博資訊報導，根據台灣財政部的數據，台灣3月對美國的晶片設備出口額比去年同期成長42.6%，創下7,130萬美元的新高。另外，台灣對中國大陸的晶片設備出口額大降33.7%，連續第九個月下降。

台灣擁有台積電等晶片產業巨擘，在全球供應鏈有舉足輕重的地位。但美國擔心過度依賴台灣，正設法將較先進的晶片製造技術引入美國境內。在補貼措施和當地政府支持之下，台積電將在亞利桑那州蓋兩座晶片廠。

美國極力限制中國大陸取得關鍵半導體設備、技術和產品的努力也影響了供應鏈，台灣對大陸的晶片設備出口減少就是例證之一。日本上月也宣布對晶片設備出口實施新限制，顯然也是針對大陸。

美國 半導體 台積電

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