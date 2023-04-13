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係金欸！他愚人節當天中頭獎「以為被整」 獎金達歷來最高12億

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國愛荷華州61歲男子拉佩在愚人節當天買了一張彩券，結果中頭獎，獎金高達12億多台幣。截自YouTube影片
美國愛荷華州61歲男子拉佩在愚人節當天買了一張彩券，結果中頭獎，獎金高達12億多台幣。截自YouTube影片

美國愛荷華州一名男子在愚人節當天買了一張彩券，結果中了大獎，獎金高達4003萬美元（約新台幣12多億元），讓他一度以為自己被整了，後來才發現這不是玩笑。

61歲男子拉佩（Earl Lape）表示，自己在愚人節（4月1日）當天發現自己買的彩券中頭獎，「我當下笑了。我以為是愚人節玩笑」，後來店員幫他用機器再度檢查彩券，確定中大獎，拉佩才趕緊到愛荷華州彩券公司總部領獎。 

拉佩最後選擇一次性領回2180萬美元獎金（約台幣6億多元），彩券公司表示，拉佩計畫將獎金用於投資，這樣這筆錢就可以幫助他的子孫後代。並指該金額創下Lotto America彩券最高獎金紀錄，之前曾開出的最高獎金為2282萬美元（約台幣7億元）。

此外，據報導，拉佩女友雖然不幸於去年8月去世，但近來他打算幫對方買房，所以這筆費用能夠幫助支付買房和裝修等費用。

彩券 台幣 愚人節

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