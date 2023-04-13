LVMH上季銷售大增17% 歸功中國市場回春

全球精品業龍頭路易威登集團（LVMH）今年第1季銷售比去年同期成長17%至210.4億歐元（231億美元），優於預期，主要歸功於中國大陸市場回春，但美國市場業績顯露疲態。

LVMH最大的時裝與皮件部門上季自體銷售年增18%至107億歐元（117.6億美元），成長率更是分析師預期的兩倍。

LVMH表示，上季不計日本的亞洲銷售成長14%，優於去年第4季的下滑8%；上季銷售的全球占比為30%，低於去年的35%。

LVMH未提供中國大陸的具體銷售數據，但財務長Jean-Jacques Guiony透露上季中國大陸銷售成長率為二位數，而且中國大陸活動，占全球活動約80%，顯示改善幅度之大，「第1季的數字是全年的好兆頭」，「極度樂觀」看好今年的中國大陸市場，預期今年成長將由中國大陸帶動。

在有公布具體數字的地區中，上季日本銷售年增34%，成長率最高。歐洲以24%居次，美國市場則年增8%，雖優於預期，但主要由較不獨特的美妝連鎖店Sephora貢獻，而且季比零成長。

Jean-Jacques Guiony說，美國市場上季的時裝、皮件、珠寶及手錶銷售「稍微減緩」，成長陷入停滯，但「目前完全可控」。

LVMH旗下品牌包括：路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）、軒尼詩（Hennessy）、蒂芙尼（Tiffany）等，營運表現是高價精品行業的風向球。LVMH股價今年來股價已經上漲23%，表現優於法國大盤的14.5%漲幅，市值為4,200億歐元（4,615億美元），是三年前的兩倍。