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健康食物靠邊站！巴菲特：寧願減壽也要享用甜點、可樂

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
「股神」巴菲特非常愛喝可口可樂，他說一天可以喝五瓶。 路透
「股神」巴菲特非常愛喝可口可樂，他說一天可以喝五瓶。 路透

「股神」巴菲特說，吃點心、喝可口可樂是他最快樂的時候。他願意少活一年，繼續吃自己愛吃的東西。

巴菲特12日在日本東京接受CNBC《Squawk》（對講機）節目主持人Becky Quick專訪，談到自己出了名的「不健康飲食」。他說，「我總是告訴大家，我六歲的時候就發現了所有我喜歡的食物。我的意思是，我何必再浪費時間去找其他食物？」

CNBC問到許多人都曉得的事，那就巴菲特飲食當中總是有垃圾食物、含糖飲料。他回答，基於假設，自已寧可減壽一年，也不要特別去吃被認為是更健康的食物。這位92歲的波克夏董事長兼執行長，在每天上班途中都彎進麥當勞買早餐。接受CNBC訪問之前，他說自己才剛吃了美國食品公司好時的「好時之吻」巧克力（Hershey's Kisses）。

「我知道所有的人都在吃綠色的東西，講究吃進去的每種食物。」巴菲特瀟灑地說，「然而，如果有人來勸我，我之後的人生，如果放棄吃我喜歡吃的，每天只吃綠花椰菜和一些其他特定食物的話，可以多活一年。那我會跟這個人說，就拿掉我人生最後的那一年吧，讓我吃我愛吃的。」

巴菲特表示，保持六歲時的飲食習慣活到現在這個年紀，很幸運身體健康大部分都良好。

「我想，談長壽，快不快樂會創造出很大的差別。」他強調，「我吃著巧克力聖代或是喝著可口可樂時，比較開心。」

巴菲特 健康飲食 可口可樂

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