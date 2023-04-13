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美元下跌 CPI數據顯示通膨壓力趨緩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美元指數（DXY）周三下跌，美國CPI數據顯示通膨略低於預期，市場認為聯準會（Fed）可能在5月升息後按兵不動。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數跌0.7%至101.500。上月CPI年增率5.0%，是2021年5月以來最小增幅。

周三公布的3月21-22日聯邦公開市場委員會會議紀錄顯示，在上個月一系列銀行倒閉事件引發市場動盪後，決策者降低對今年升息的預期。

歐元兌美元升值0.7%至1.0993。挪威克朗和瑞典克朗兌美元均上漲逾1.2%，其次是瑞郎和歐元。美元兌瑞郎一度下跌1%至0.8944，連續二日下跌。美元兌日圓跌0.4%至133.13。

Convera公司分析師Joe Manimbo說：「整體通膨降溫超出預期，這支持了Fed基本上是再升一次就結束的看法。」「我認為，隨著通膨從6%大步下降到5%，如果這種情況持續下去，如果經濟急劇放緩，這可能會給Fed今年降息提供空間」。

高盛的經濟學家在數據公布後表示，他們不再預測Fed6月還會再升息。

Fed 通膨 指數

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