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Fed會議紀錄傾向5月繼續升息 無視衰退預測

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
經濟學家認為，Fed最有可能的結果是在下次會議上升息25個基點，然後維持較久的按兵不動。路透
經濟學家認為，Fed最有可能的結果是在下次會議上升息25個基點，然後維持較久的按兵不動。路透

聯準會（Fed）官員可能在下次於5月舉行的決策會議繼續升息，為遏制通膨再加把勁，無視幕僚提醒今年內經濟很可能陷於衰退的警告。

根據周三所公布的3月21-22日的會議紀錄，鑒於兩家中型銀行倒閉，Fed上個月的會議一度考慮放棄升息，但最後認定監管機構已經穩定銀行業的壓力，升息1碼（0.25個百分點）仍是合理的。

不過，會議紀錄透露，升息一年下來，Fed幕僚在會中提出預測報告，認為受到銀行業震盪的影響，首度預料今年內會出現經濟衰退。先前，幕僚認為今年出現衰退的可能性是各半。

展望未來，會議紀錄暗示政策可能出現分歧，有官員重視經濟大幅走緩的風險，有人則強調通膨仍居高不下的壓力。

官員的結論是，鑒於今年物價壓力和勞動需求的強度，「他們預料若干額外的政策緊縮可能是合適的」，好讓通脹降至央行2%的目標。

最近一次的升息，使Fed基準聯邦基金利率達到4.75%-5%之間。最新經濟預測顯示，幾乎所有與會官員都預料，今年將有必要再升息一次。

會議紀錄說，決策者「評論說，銀行業最近的發展可能會導致家庭和企業的授信條件緊縮，並會對經濟活動、招聘和通膨產生壓力」，但他們也認為影響程度不確定。 「在這種背景下，與會者繼續高度關注通膨風險。」

經濟學家認為，最有可能的結果是在下次會議上升息25個基點，然後維持較久的按兵不動。但會議紀錄的措辭，加上一些官員的言論，以及授信緊縮對經濟的影響仍然不確定，表明利率路徑可能尚不能完全確定。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周二表示，再升息一次然後按兵不動，是讓官員討論的「合理起點」。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，雖然通膨距離達到Fed 2%的目標還有一段路要走，但在不採取進一步政策行動的情況下，經濟可能可以放慢到足以令通膨達標的程度。

她說：「展望未來，有充分理由認為政策可能必須進一步收緊以降通膨。但也有充分的理由認為，即使沒有進一步的政策調整，經濟可能也會繼續放緩。」戴利今年聯邦公開市場操作委員會並沒有沒有表決權。

經濟衰退 通膨 Fed

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