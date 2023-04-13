巴菲特：銀行倒閉還沒結束 但儲戶不需要擔心存款

「投資大師」巴菲特認為，未來可能會有更多銀行倒閉，但美國民眾不必擔心他們的銀行存款，因為政府將確保存款戶不會損失一毛錢。

波克夏公司董事長巴菲特12日在東京接受CNBC節目專訪時表示：「銀行倒閉還沒有結束，但儲戶還沒遭遇危機」，「銀行破產了。但儲戶不會受到衝擊」。

美國矽谷銀行和Signature銀行上月倒閉，是美國史上第二大和第三大銀行倒閉案，這促使監管機構採取特殊援救行動，包括為倒閉銀行的所有存款提供支持，並且為陷入困境的銀行提供額外的融資機制。

巴菲特表示，銀行定期會做的一些「蠢事」會在這段期間曝光，包括資產和負債「錯配」以及有問題的會計。

巴菲特說：「銀行人士一直都會這麼做。會計流程會讓銀行人士做一些事有助於他們當前的獲利變得好看些，而這導致反覆的誘惑，在紀錄上變得愈來愈大，獲利看起來多一些。」

他說，銀行人士將維持這樣的行為，這將使得某些股票的股東承受風險。

不過巴菲特說，當建立了系統來保護全國的存款時，沒有必要擔心儲戶會損失他們的錢。他表示：「聯邦存保公司的成本由銀行承擔。銀行從沒有花聯邦政府一毛錢。大眾不了解這點。沒有人將因為在一家美國銀行存款而損失錢。這不會發生……不需要把經營者做出的錯誤決定轉變成讓全體美國公民為他們無須感到恐慌的事情感到痛苦。」

巴菲特強調，銀行維持大眾的信心是很重要的，因為大眾可能「秒失信心」，就像近期銀行崩潰所展現的。

巴菲特談到銀行倒閉曾經影響他個人，他父親在1930年代工作的銀行倒閉後失去了工作與儲蓄。不過自從大蕭條後，在監管和銀行擠兌對金融體系的影響方面出現正面變化，聯邦存保公司就是在當時成立的。