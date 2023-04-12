上月通膨趨緩 美股道瓊早盤上漲155點

美股三大指數12日早盤全面開高，道瓊工業指數漲155點，主要是美國上月通膨趨緩，鼓舞了市場氛圍。

道瓊工業指數早盤漲0.46%、標普500指數漲0.53%、那斯達克指數躍漲0.67%。費城半導體指數跌0.43%、台積電ADR跌0.48%。

美國勞工部當日公布，3月消費者物價指數（CPI）月增率為0.1%，年增率為5%，均低於前月數值，也不及市場預期。這項數據可能影響聯準會（Fed）5月的利率決策，可望促使聯準會暫停升息。

嘉信理財英國執行董事佛林說：「今日公布的通膨率下降，看來頗受投資人歡迎，他們可能預期聯準會很快將暫停升息循環。話雖如此，即便通膨率有所下降，但仍遠高於聯準會2%的目標。」

聯準會同日稍後也將公布前次政策會議的會議紀錄，會為外界提供更多線索，一窺聯準會在銀行業動盪下升息1碼的心態。