美3月通膨年升幅低於預期 道瓊期指勁揚逾200點
美國上月通膨升速低於預期，降至近兩年低點，儘管降溫程度可能仍不足以排除聯準會（Fed）5月再次升息的可能性，美股期指應聲彈高，道瓊期指點跳漲200點或0.6%，標普500和那斯達克100期指也同步勁揚。
美國勞工部12日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增5.0%、低於彭博資訊訪調的年增5.1%，也遠低於2月的年增6%，並創2021年5月以來新低。和前月相比，3月CPI月增0.1%，也低於彭博訪調的月增0.2%。
扣除能源和食品之後的核心CPI年增5.6%，符合市場預期，甚至比2月多了0.1個百分點，暗示部分商品和服務的價格壓力依舊居高不下。3月核心CPI月增幅為0.4%，比前一個月下滑0.1個百分點。
3月CPI是Fed下月初開會前的最重要經濟數據之一。上周五（7日）公布的就業報告，指出儘管3月新增就業減少，但是勞動市場維持強勁。
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