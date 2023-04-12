靠砸錢取得成功？各國利率升高、AI崛起 新創企業難循舊章

各國利率上升導致資金成本暴增，加上網路世界的當紅炸子雞「生成式AI」的訓練比想像中複雜，且成本高昂，科技新創企業愈來愈難靠砸錢成功！但專家仍強調，只要企業能找到民眾關心的問題，還是能取得極大的成功。

靠砸錢取得成功？

《衛報》報導，新創公司通常在初期都會大量虧損，需要數年的時間才能夠轉虧為盈。但因為全球利息上升之前，借貸成本相當低廉，導致許多創投公司敢於借大錢，進行高風險的豪賭。

同時，許多新創科技公司都仰賴網路進行業務，網路的好處之一就是「邊際成本」（多生產一個單位或多服務一個客戶的成本）幾乎為零，只要將軟體系統打造好，就能無上限的服務用戶。

因低借貸成本、加上網路普及等優勢，新創公司初期都會採取「閃電式擴張」的方式，砸下大錢爭取最優質的人才、最多的用戶，直到重創市場上所有同類型的競爭對手，取得市場的主導地位。

成功模式難效仿

如今，隨著時代變革，新創公司也應開始另尋其他的成功之道。首先，各國央行為了應對通貨膨脹，陸續提高利息，也導致借貸資金的成本增加，企業要像過去那樣揮金如土變得愈來愈困難，同時創投公司在投資也愈發小心，這些都相當不利新創企業。

如ChatGPT 和 Midjourney等生成式人工智能AI興起，席捲各領域的網路產業。但這些AI背後的訓練成本相當高昂，據悉，Chat GPT規模的AI訓練成本高達數十億美元。對此，AI企業不得不祭出階段式的訂閱制，如Midjourney僅允許用戶免費處理24分鐘，如果要加長時間就須要收費。

過去網路用戶已經習慣「凡事免費」的服務，付費只是為了得到減少廣告、增加觸及率等好處，但隨著AI高昂的成本，「使用者付費」只會愈來愈常見。

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