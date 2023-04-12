英德疫後經濟衰退 俄羅斯反而成長0.8％
不是所有國家都能從疫情與通膨的陰霾走出！國際貨幣基金組織（IMF）11日發布經濟預測，英國成為G20中表現最差的國家，恐將衰退0.3%，原因主要是受到燃料價格高漲、升息影響，導致貿易重創。德國也將面臨0.1%衰退；反觀受戰爭拖累的俄羅斯今年經濟還會成長0.8%。
燃料升息壓垮英國
根據《英國廣播公司》報導，IMF在11日更新經濟預測，英國的經濟今年恐將衰退0.3%，無論在G20還是G7都是表現最差的經濟體，不過2024年可望成長1%，而且比去年7月預期衰退0.6%有進步。但IMF指出，英國的燃料價格太高，加上升息的影響，使得英國今年仍難擺脫負成長。
不過英格蘭央行行長貝利受訪時表示，英國應該能避免大規模的衰退（經濟連續兩季負成長）。此外，《IMF》也預測德國的經濟成長率為-0.1%，而義大利、俄羅斯與法國則有0.8%成長，日本、加拿大與美國則有1%以上，中國則是超過5%。但IMF擔心，近來的銀行風險危機恐讓經濟面臨更多不確定性。
通膨恐要到2025年
《英廣》也提到，IMF認為未來5年全世界的經濟成長率僅有3%，是1990年代以來最緩慢的成長速率，而中國與印度將會貢獻其中一半的成長。2022年全球經濟成長率是2021年的一半，僅成長3.4%，近20年的平均經濟成長率則是3.8%，雖然美國就業市場有回溫，但全球的成長仍呈現放緩趨勢。
《德國之聲》指出，通膨可能要到2025年才會緩解（下降至），2023年經濟成長率為2.8%、2024年則是3%，而今年通膨將會是7%，2024年則是4.9%。
英國目前面臨40年以來最嚴重的通膨，燃料與食物價格大漲，迫使英格蘭央行升息到4.25%，但因為生產力大幅下降，還有高齡化問題，IMF認為世界的實質利率將會開始下降到疫情前水準。
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