英德疫後經濟衰退 俄羅斯反而成長0.8％

特斯拉離職員工近日驚爆，原來特斯拉長期和車主合作數據搜集，啟動車內攝影機拍下的影片，早已外流到員工社群，包括有人不穿衣開車等隱私內容。甚至，執行長馬斯克也逃不過「被汽車偷窺」命運：有個短片揭露了他家車庫，買哪輛名車一覽無遺。而這些監控行徑，皆出自特斯拉要打造自動駕駛的野心。

2023-04-12 15:38