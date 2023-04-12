三星為何敢減產記憶體？分析師：早已大玩「這招」吃掉市占

三星電子上周宣布將減產記憶體，一改先前堅持不人為減產的做法。分析師認為，三星現在敢宣布減產，是因為去年下半年堅持不減產、進而取得市占的做法奏效，現在即使宣布減產，與SK海力士、美光等競爭同業的差距早已拉大，依然能保有優勢。

Businesskorea報導，產業分析師預期，三星電子今年第1季在記憶體晶片市場的市占將擴大至少1%。

三星電子在7日公布初步財報時表示：「我們已取得特定記憶體產品量，因此能夠因應未來需求波動。」「基於這樣的判斷，我們正向下調整記憶體產量至有意義的水準，聚焦於保證供應產品。」

分析師相信，先前屢次強調不會人為減產的三星電子，現在突然決定減產，是因為該公司靠著在去年下半年開始展開「按兵不動策略」、不人為減產，達到了重要局面，包括取得想要的市占率。產業人士透露，三星設定的市占率目標低於50%。他們推測，三星第1季在記憶體市場的市占率約47%，較去年第4季的45.1%提升。

一位半導體產業人士表示：「在記憶體半導體市場中，增加或減少1%到2%的市占率是很大的挑戰。然而，考量到已達重要水準，三星電子顯然是基於判斷其市占與競爭同業的差距已經夠大，而決定減產。」

根據台灣市場研究公司集邦科技（TrendForce）的數據，在記憶體半導體領域，三星電子去年第4季DRAM

市占為45.1%，其次是SK海力士的27.7%與美光的23%；在NAND快閃記憶體方面，三星去年第4季市占為33.8%，SK海力士（包括Solidigm）以17.1%位居第三。

專家表示，在今年第1季，三星不減產的做法，對擴大市占產生正面影響。此前，三星已受惠於去年下半年的不減產做法。從去年第3季開始，半導體產業陷入嚴重不景氣，SK海力士和美光開始減產，兩家業者在去年第3、4季的市占分別萎縮1.1與3.4個百分點。

相較下，堅持不減產的三星電子的DRAM記憶體市占增加4.4個百分點；在NAND快閃記憶體領域，SK海力士市占減少1.4個百分點，三星電子則增加2.4個百分點。

當然，維持不減產的做法也必須付出代價。三星晶片業務部門在去年底的晶片庫存價值高達29.57兆韓元（223.3億美元），這足以在五到六個月不用生產的情況下滿足客戶訂單。不過，三星晶片部門解釋說，堅持不減產是因為相信半導體景氣好轉時帶來的好處將超過立即的損失。

分析人士說，三星電子是抓住機會大玩「比誰更有膽」的遊戲，藉此擴大記憶體市場的競爭差距後，最終才做出減產決定。有人分析，三星現在妥協減產的時機是合適的，因為已經不再能忽視過剩的記憶體庫存。