特斯拉車會「偷窺」？馬斯克也躲不過

特斯拉離職員工近日驚爆，原來特斯拉長期和車主合作數據搜集，啟動車內攝影機拍下的影片，早已外流到員工社群，包括有人不穿衣開車等隱私內容。甚至，執行長馬斯克也逃不過「被汽車偷窺」命運：有個短片揭露了他家車庫，買哪輛名車一覽無遺。而這些監控行徑，皆出自特斯拉要打造自動駕駛的野心。

根據《路透社》的調查報導，電動車巨擘特斯拉的員工們會把車主車上攝影機拍下的內容，當成群組內笑料流傳，有許多影片還帶有私密性質。

前員工：「我永遠不會買特斯拉」

根據《路透社》訪談的多名特斯拉離職員工所說，2019年至2022年期間，出於活絡工作氣氛目的，員工們會在聊天群組中上傳影片，並加上有趣的標題與評論，吸引同事點擊與回應，這儼然形成了一種文化。因為有人不只分享螢幕截圖，甚至作後製效果，加上笑話與表情符號。

有人上傳車上攝影鏡頭拍到的小狗和路標，這些無傷大雅；但也有員工分享特斯拉駕駛，高速撞擊騎著腳踏車孩子的影片。

受訪的前員工對於這些隱私內容的想法不同，有人表示，人們早就不抱保有隱私的任何期待，因此即使自己看到這些，也不覺得心有不安；但也有員工說，真切地感受到自己正在侵犯車主們的隱私。

除了有趣的笑料以外，確實有令人尷尬的鏡頭，例如完全裸體的男子走向一部車的場面、和性有關的物品、私人衣物等，另外也有車主們的小孩入鏡。

雖然特斯拉的主管們有時會出手限制，要求員工不要再上傳這些「不適當的圖像」，但這些圖片們仍然在公司的通訊軟體中流傳，員工們沒有停止他們的共享文化。

因此，有位受訪員工表示，「看到他們（員工）如何對待其中一些人（車主）以後，我總是開玩笑說，我永遠不會買特斯拉。」

圖／這起揭露車主隱私外洩的報導，宛若《楚門的世界》真實上演。利用Midjourney生成

自動駕駛仰賴大量數據標注，反成侵犯隱私破口

嚴格來說，特斯拉其實有取得用戶們的同意。在客戶隱私聲明中，特斯拉有提及，若是車主同意和特斯拉分享包含圖片和影片在內的數據，這些數據會被用來改進產品與功能、並協助診斷問題。雖然有向用戶徵詢意見，但特斯拉的問題在於，他們宣稱這些搜集到的資料，不會連結到用戶的車輛，更沒有辦法辨識出用戶本人。

然而，根據受訪員工所說，他們在工作中使用的程式，可以定位這些錄影的發生位置，這將有機會對應到他們的居所，明顯和特斯拉所說的「無法識別」，有一定的落差，若有心人士利用這個漏洞，後果不堪設想。

數據搜集是為了打造特斯拉全自動駕駛

搜集這些數據的目的，就是為了開發自動駕駛，達到執行長馬斯克口中「全自動駕駛」（Full Self-Driving）的願景。

因為訓練自駕車背後的模型，需要「餵食」大量不同場景的資料，因此特斯拉希望路上廣大的特斯拉車主們，願意分享親身上路的資料，豐富其資料庫。為此，特斯拉也聘請大量數據標記員，判斷影片和圖像中的物體，讓系統能夠知道行進間和停車時如何應對，例如大雨滂沱下的紅綠燈長相、萬里無雲時的路人模樣。

特斯拉曾經和數據標記公司Sama合作，將標記工作外包給他們，Sama再將工作外包給亞洲、非洲的勞工，但後來因為品質問題，特斯拉與Sama終止合作。

這間Sama公司惡名昭彰，它自我宣稱為有倫理的人工智慧企業（ethical AI company），幫助超過5萬人脫離貧窮，但根據《時代雜誌》調查，因為Sama外包員工的身心狀況嚴重受損，又得不到公司保障，2022年時將Sama稱為「臉書的非洲血汗工廠」。

圖／Sama在官網中以建立起「有倫理的人工智慧供應鏈」自豪。截圖自Sama官網

將數據標記工作收回後，特斯拉目前以自聘標記員的方式，補上訓練模型的資料，但也因此爆發隱私爭議。報導刊出後，已經有加州的特斯拉車主提起集體訴訟，起訴人以「沒有品味且侵權的娛樂」形容特斯拉的做法。

馬斯克家的車庫也曝光

這起事件中，還有另一位意想不到的受害者。有員工表示，他們曾在一段拍攝某人車庫的影片中，見到一輛曾出現於1977年龐德系列007電影中的白色蓮花跑車，而車主正是馬斯克本人。

馬斯克在2013年買下這輛價值百萬美元跑車的時候，絕對無法想到，自己的收藏品，竟然也會出現在員工窺視的螢幕當中。

（本文出自2023.2.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）