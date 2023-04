減少工時風延伸各國！智利通過法案「自45減至40小時」

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】工時太長使人疲累,智利決議每周減少5小時!智利國會11日通過法案,將法定工時從每周45小時縮短至40小時,希望藉此提升生活品質。拉美國家目前工時多比智利長,祕魯、阿根廷、墨西哥與巴拿馬都是48小時,法國的35小時是已開發國家中最短。另外,英國目前有61家企業甚至調整為周休三日。

左派實踐減工時

根據《德國之聲》報導,智利國會11日以127比14的懸殊票數,通過將工時從每周45小時縮短至40小時的法案。這對於左派的智利總統波里克是很大的勝利,讓其促進工人權益、對抗不平等的政策走向獲得實踐,不過減少工時的法律無法規範到智利的小商家(或稱地下經濟),此部分的經濟產值占智利GDP的27%。

該法案保障員工不會因工時減少而使薪水減少,並開放員工可調整為周休三日。拉丁美洲國家的工時普遍較工業化國家(多為40小時)長,祕魯、阿根廷、墨西哥與巴拿馬都是48小時,巴西則是44小時。

不過厄瓜多很早就調整為40小時,法國則是已開發國家中最短的,僅有35小時。

周休三日趨勢增加

《半島電視台》提到,英國與德國則是每周原則40小時、最高不能超過48小時,但有61家企業聯合將工作周期改成「周休三日」,在實驗後發現員工的壓力降低,且對於公司收益影響不大,因此這61家企業在試行方案後,仍繼續維持周休三日的工作天數。

《WCVB》提到,美國麻州的州議會也要研議立法,是否要調整工作天數為周休三日,實驗結果顯示,員工減少極度疲累的狀況,且生產力不比周休二日還要差。

圖說:智利11日將周工時減少5小時至40小時,各國近年來也開始有減少工時的實驗。(Photo by kaurjmeb on Flickr under CC 2.0)

