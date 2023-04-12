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減少工時風延伸各國！智利通過法案「自45減至40小時」

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
智利11日將周工時減少5小時至40小時，各國近年來也開始有減少工時的實驗。（Photo by kaurjmeb on Flickr under CC 2.0）
智利11日將周工時減少5小時至40小時，各國近年來也開始有減少工時的實驗。（Photo by kaurjmeb on Flickr under CC 2.0）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】工時太長使人疲累，智利決議每周減少5小時！智利國會11日通過法案，將法定工時從每周45小時縮短至40小時，希望藉此提升生活品質。拉美國家目前工時多比智利長，祕魯、阿根廷、墨西哥與巴拿馬都是48小時，法國的35小時是已開發國家中最短。另外，英國目前有61家企業甚至調整為周休三日。

左派實踐減工時

根據《德國之聲》報導，智利國會11日以127比14的懸殊票數，通過將工時從每周45小時縮短至40小時的法案。這對於左派的智利總統波里克是很大的勝利，讓其促進工人權益、對抗不平等的政策走向獲得實踐，不過減少工時的法律無法規範到智利的小商家（或稱地下經濟），此部分的經濟產值占智利GDP的27%。

該法案保障員工不會因工時減少而使薪水減少，並開放員工可調整為周休三日。拉丁美洲國家的工時普遍較工業化國家（多為40小時）長，祕魯、阿根廷、墨西哥與巴拿馬都是48小時，巴西則是44小時。

不過厄瓜多很早就調整為40小時，法國則是已開發國家中最短的，僅有35小時。

周休三日趨勢增加

半島電視台》提到，英國與德國則是每周原則40小時、最高不能超過48小時，但有61家企業聯合將工作周期改成「周休三日」，在實驗後發現員工的壓力降低，且對於公司收益影響不大，因此這61家企業在試行方案後，仍繼續維持周休三日的工作天數。

WCVB》提到，美國麻州的州議會也要研議立法，是否要調整工作天數為周休三日，實驗結果顯示，員工減少極度疲累的狀況，且生產力不比周休二日還要差。

圖說：智利11日將周工時減少5小時至40小時，各國近年來也開始有減少工時的實驗。（Photo by kaurjmeb on Flickr under CC 2.0）

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