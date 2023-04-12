知情人士：台積電德國設廠計劃夏天將做出決定

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集微網消息，據DIGITIMES Asia報導，熟悉台積電德國設廠計劃的知情人士表示，台積電將在夏季就該計劃做出決定。

知情人士透露，台積電的設備、材料和施工服務供應商已收到通知，其在中國台灣的項目將推遲六個月至一年，但美國和日本的晶圓廠項目將按計劃進行。

而在歐洲設廠計劃，長期以來，一直有傳言稱德國薩克森州是台積電考慮建設其第一家歐洲晶圓廠的地點。產業聯盟Silicon Saxony常務董事Frank Bosenberg 指出，該地區在吸引台積電等代工廠方面具有一些優勢，包括其現有的大型企業生態系統和可以在不搬家的情況下更換雇主的熟練勞動力。博森伯格還補充說，薩克森州提供了具有競爭力的融資環境，包括該地區本身的融資選擇，以及德國政府和歐盟的融資選擇。

上月中，據外媒報導，台積電與德國薩克森州關於建設新工廠的談判已進入後期階段，重點是取得政府補貼以支持投資。

近日，據台媒經濟日報報道，台積電供應鏈透露，近期陸續接獲台積電要求提供設備、耗材、廠務設施等出貨至德國的初步報價內容，業內推測，台積電德國設廠計劃已接近成熟階段。

對此，台積電表示還在評估中，尚未確定，外界推測台積電或將於下周法說會公佈海外設廠計劃進展。

台積電 德國 日本

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