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三星顯示將為法拉利供應汽車OLED面板

集微網／ 集微網

集微網消息，三星顯示將為法拉利的汽車供應OLED面板，雙方在韓國忠清南道峨山園區簽署了諒解備忘錄（MOU），將為法拉利下一代汽車開發顯示解決方案。

據韓媒The Elec報導，三星顯示表示，「公司OLED具有出色的設計可擴展性，具有輕薄的結搆和薄邊框，可以表現出完美的黑色和深對比度，因此它將滿足汽車製造商對創新和豪華設計的需求。」

據全球市場調查機搆Omdia透露，汽車用OLED顯示器市場規模將從2020年的560億韓元，到2025年將達到6800億韓元，增長幅度將超過1000%。隨著自動駕駛汽車時代的到來，用於車內各種娛樂的高清晰度大尺寸OLED顯示器的需求將會增加。

三星顯示此前拿到了寶馬、現代汽車等汽車製造商的OLED面板訂單。

法拉利

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