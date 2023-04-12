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1萬人遭資遣！在Meta「這類人」才不會被裁 年薪還上看3千萬

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。 路透
Facebook母公司Meta願意給優秀的元宇宙程式開發人才，上看100萬美元的年薪。 路透

Facebook母公司Meta去年11月才剛大裁員13%，約1.1萬名員工被資遣現在傳出它對元宇宙的押注不離不棄，仍願意重金禮聘人才，提供的年度薪酬60萬美元起跳，上看100萬美元。

人才招募公司Andiamo執行長麥克亞當斯對華盛頓郵報說，Meta給軟體開發工程師的薪酬「明顯比許多遊戲公司多很多。說比大型遊戲公司多出一倍或比一倍更多，並不誇張。」年薪50萬美元以上很正常，技術高超的開發工程師或是團隊領導人，可以拿到最高薪酬。

但是Meta在其他地方要繼續撙節開支。上個月公司又再宣布另一波為時數月的裁員計畫，預定削減1萬名人力，同時對重組公司部門架構。

先前Meta執行長祖克柏已經打出2023年是「效率追求年」的口號，承諾要裁減中間管理階層，也將刪除多餘的專案。

因應新的大環境經濟壓力，眾家科技公司都在大手筆瘦身。除了Meta，Google、Amazon甚至蘋果（Apple）都裁減大量人力，矽谷新創公司也跟著縮編。根據追蹤資遣資訊的網站Layoffs.fyi的資料，過去兩年科技業已經至少削減了33.26萬個職位。

Meta曾表示，由於元宇宙的基礎技術仍在開發，需要幾年時間才能開花結果。公司繼續推動對相關的軟、硬研發。

追蹤科技產業薪酬水準的網站Levels.fyi發現，過去九個月，Meta付給虛擬實境（VR）程式開發工程師的平均年薪為53.88萬美元，類似的職位，蘋果給薪在49.54萬，Google為44萬美元。

至於能拿到年薪100萬美元的例子，一位小型遊戲公司高階主管透露，去年他沒有爭取到一位資深程式開發人才，對方告訴他，Meta開的條件是，年薪80萬美元，如果加上拿到最佳表現給的獎金，薪酬就有機會突破100萬美元。

資遣 華盛頓郵報 祖克柏 Meta

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