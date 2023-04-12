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瑞信AT1重傷亞洲富人 聽這位台灣投資人怎麼因瑞銀得禍

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸，卻因全額註銷高風險債券而惹出爭議。路透
瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸，卻因全額註銷高風險債券而惹出爭議。路透

瑞士信貸（Credit Suisse）3月被瑞銀集團（UBS）收購，額外一級資本（AT1）債券全數註銷，讓亞洲富裕投資人損失慘重。

上個月，瑞士金融監管機構做了這個相當有爭議的決定，導致瑞信所發行逾170億美元的AT1債券成為壁紙。亞洲高淨值人士、包括瑞信本身私人銀行的客戶，都是這些債券的持有人。

台灣一位劉姓投資人日前接受華爾街日報，娓娓道出他投資AT1債券化為烏有的慘痛經驗，諷刺的是，他是因瑞銀建議才做了這筆投資。

這位劉先生表示，他去年下半年在瑞銀長期往來的理專建議之下，買進兩筆瑞信AT1債券。他坦承：「我真的很依賴也信任我的理專所給的建議」。

瑞信去年6月發行一筆16.5億美元的AT1債券，承諾年息9.75%，這是過去十年中發行中利率最高的永續債。對多數富人來說，AT1債券極有吸引力，因為回報率高，且發行的多為全球赫赫有名的金融機構。

3月20日，劉先生得知瑞信AT1債券將被全數歸零。他說，他告訴兒子，他替他們存的錢全沒了。

劉先生說，他的理專並沒有告訴他這些債券其中列有可能被完全註銷的條件 。他覺得被瑞信騙了，因為瑞信前一陣子還宣稱資本體質無虞。他也說，理專為客戶挑選證券時應該更加謹慎，並在推銷時強調所有風險。

新加坡理財辦公室Farro Capital共同創辦人 Hemant Tucker 說：「大部分私人銀行將AT1債當做固定收益證券來推銷。很多人都對這麼高的收益倍感振奮。」

有些亞洲投資人還利用槓桿來投資AT1債券，也就是說，他們是向銀行或經紀公司借錢來買這些債券，藉此擴大投資部位，以創造更高回報。不過，一旦價格下跌，也會因此面臨更大的損失。

劉先生告訴華爾街日報，他有在瑞銀和多家香港和新加坡銀行都有戶頭，但只有瑞銀向他推銷瑞信的AT1債券。他說：「我正在考慮把資產轉移到其他銀行，因為現在我不敢把財產放在瑞士的金融機構，看來那裡的監管機構可以為所欲為。」

華爾街日報報導，因瑞信AT1債券蒙受損失的，不僅亞洲富人。瑞信自己的員工也是持有這些證券，還有美國和中東的機構和投資人。多家國際律師事務所表示，他們代表瑞信AT1債券持有人，準備訴諸官司來討回權益。

華爾街日報 投資人 瑞士

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