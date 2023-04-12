美衆議院下周表決涉華為及中興議案

集微網消息，據路透社報導，美國衆議院以國家安全威脅為由，將於下周表決關於限制華為及中興等中國電信設備製造商的議案。

美國衆議院周二稱，名稱為「應對境外不可信海外電信法案」（Countering Untrusted Telecommunications Abroad Act ）得到了共和、民主兩黨支持，該法案要求國務院報告美國北約盟國和其他國家在其5G網絡中使用華為和中興通訊等公司的電信設備或服務的情況。

根據議案，上市公司也要公開他們與華為或中興的業務往來。同時，議案也要求國務院審視駐外的美國使館依賴的基建設備是否來自華為及中興，以及要求國務院推動有利美國國家安全的基建項目。

議案聯署人、衆議員Susan Wild指出，美國須加強確保本身的國家安全，也要協助盟友應對國家安全威脅。

報道稱，美國多年來一直向美國盟友施壓，要求其不要在5G網絡中使用華為或中興設備，或從現有網絡中移除設備。

美國聯邦通信委員會去年11月禁止批准華為和中興的新電信設備，稱它們對美國國家安全構成「不可接受的風險」。

中國駐華盛頓大使館稱美國聯邦通信委員會「在沒有事實依據的情況下再次濫用國家權力惡意攻擊中國電信運營商」。華為一再否認有關不當行為的指控，並表示美國政府「非法且不合理地」針對該公司。