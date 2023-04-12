美CPI新數據公布在即！ Fed官員對是否再升息 見解不一

美國聯準會（Fed）官員對聯準會下一步政策該如何行動發出不同的訊號。紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯認為，需要繼續升息。費城聯邦準備銀行總裁哈克說，應該採取額外行動抑制通膨。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比則暗示，可能應該暫緩升息。這三位今年都在利率決策會議上擁有投票權。

威廉斯（John Williams）11日表示，Fed官員還需做得更多來平抑物價。他也提到，稱儘管銀行業動盪帶來新的不確定性，聯準會將繼續推動升息。

哈克（Patrick Harker）對通膨放緩速度不夠快，一直感到失望，他準備在必要時採取進一步措施壓低通膨。他說，「由於貨幣政策行動的全面影響，可能需要長達18個月的時間才能在整個經濟中發揮作用，我們將繼續密切關注可用數據，以確定我們可能需要採取的額外行動。」不過彭博資訊說，他的語氣聽起來不像部分同僚那麼堅決。

新加入決策會議的古斯比（Austan Goolsbee），擔心銀行業動盪導致的貸款環境緊縮，成為首位暗示目前可能需要暫緩進一步升息的Fed官員。他強調，在評估經濟影響時應保持「謹慎和耐心」。古斯比說，「我們應收集進一步的數據，謹慎對待過度升息問題，直到看清楚在降通膨路途上存在多少阻力」。

古斯比表示，「我們一直在收緊金融以壓低通膨。因此，如果因近期銀行業問題導致金融環境緊縮，那麼貨幣政策必須做得更少。」不過他也同意，聯準會仍然應該優先考慮穩定物價這個使命。

威廉斯先前接受雅虎金融採訪時指出，決策者3月時的展望是今年再升息一次，然後維持利率不變。這是一個「合理的起點」，儘管最終路徑將取決於接下來經濟數據的表現。

哈克表示，美國上月強勁的就業成長和3.5%的失業率，代表美國「實際上處於充分就業狀態」。然而，通膨率的回落一直很緩慢，「至少可以說，這令人失望。」他說，「為了抗通膨，聯儲會正在努力適度放緩經濟，使其更能符合供給。」

聯準會上個月升息25個基點（1碼），使得政策利率從一年前的近零水準，如今達到4.75%～5%。

聯準會上月發布的點狀圖顯示18位官員對年底利率的預期中值為5.1%。投資人押注聯準會將在5月2日至3日的下次會議上升息，但會在今年稍晚降息。然而，聯準會官員的預測中並未反映今年稍後就將降息。

「我們看到通膨放緩的跡象，但通膨率依然非常高，」威廉斯說，「不包括住房市場的一些核心服務通膨指標，至今沒有動搖。所以我們還是需要繼續努力，以將通膨降至2%。」

上個月，今年同樣有投票權的明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，儘管判斷銀行業動盪的全面影響還需一段時間，但聯準會在降低通膨方面仍有更多工作要做。

日前聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）說，為緩解金融壓力而採取的措施正在奏效，聯準會應繼續提高利率以抑制高通膨。美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也表示，決策者需要將利率「再上調一點」，然後維持一段時間。不過博拉德與梅斯特今年在利率決策會議上都沒有投票權。

全美獨立企業聯盟（NFIB）稍早公布的一項調查發現，美國更多小企業反映3月獲得貸款的難度加大。聯準會上周的一項調查也顯示，3月最後兩周美資銀行的貸款收縮幅度之大創下紀錄。

就業數據方面，美國3月非農就業人口增加236,000，失業率降至3.5%，勞動力市場依然具有韌性。12日將公布消費者物價指數（CPI）的最新數據。彭博資訊報導，經濟學家預期，剔除食品和能源的CPI年增率為5.6%。