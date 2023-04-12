ChatGPT存在風險 美政府徵詢民意研議監管

聊天機器人ChatGPT爆紅引發外界對人工智慧工具資安和道德的疑慮，美國政府今天正式就制定監管政策展開初步行動，將於未來60天徵詢大眾意見，作為政策發展的參考依據。

微軟（Microsoft）支援的OpenAI去年底推出聊天機器人ChatGPT，這款AI人工智慧工具被各行各業廣泛應用，每月活躍用戶突破1億人，成長速度已打破消費者應用的歷史紀錄。

不過，人工智慧應用技術爆炸性發展也引發外界對資安和道德的疑慮，政界、產業界、學術界都有人發難，要求政府監管AI工具、甚至禁止。

美國總統拜登（Joe Biden）政府今天正式就進一步制定監管政策展開初步行動，透過商務部國家電信暨資訊署（National Telecommunications and InformationAdministration，NTIA）向大眾徵詢意見。

根據NTIA的新聞稿，「徵詢意見」（Request forcomment）方案旨在凝聚共識，提供拜登政府更全面詳盡的AI風險和機會相關資訊。

新聞稿引述美國商務部官員戴維森（AlanDavidson）的話表示，負責任的AI系統可能帶來極大的好處，但必須正視它潛在後果和危害。此外，拜登政府支持創新，同時也必須確保安全防護，保障民眾的權利和安全。

這項公開意見徵詢將在商務部發布訊息後的60天，即6月10日到期。

美國總統拜登上週與科學界人士會面討論AI風險，被問及AI是否具危險性時表示「有待觀察，有可能存在危險」。

自ChatGPT爆紅後，關於這項技術在帶動創新應用同時所產生的安全問題，一直存有爭議，OpenAI共同創辦人馬斯克（Elon Musk）3月發出「暫停AI研發」公開信，與上千名科技領袖和研究人員共同呼籲，希望暫停開發比最新問世的語言模型GPT-4更強大的AI系統。

OpenAI也意識到風險問題，公司5日在所屬網站上針對AI安全方案發文，指出強大的AI系統應該接受更嚴格的安全評估，同時表示將積極與政府合作，制定出監管的最佳方式。