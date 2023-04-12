共享先進製程技術 Rapidus加入Imec核心合作夥伴計劃

集微網消息，據外媒報導，歐洲知名半導體研究機構Imec日前宣佈，將接納新成立的日本芯片製造商Rapidus為其核心合作夥伴。

在2022年底比利時經濟代表團訪問日本期間，該機構已經和Rapidus簽署了合作備忘錄 (MoC)，加入核心合作夥伴計劃則標誌著相關意向正實質性落實。

Imec首席執行官Luc Van den hove表示，「Rapidus是日本努力奪回全球半導體生態系統領先地位的基石。通過這種合作關系，我們將幫助Rapidus研究和開發必要的關鍵技術以量產最先進的2納米芯片。像這樣的先進芯片可用於5G通信、量子計算、數據中心、自動駕駛汽車和數字智能城市。這是芯片行業強強聯合而不是分裂的又一例證，雖然各地區需要加強自身實力，但衹有開放才能取得真正的進步，強強聯手，跨界合作。這是Imec近四十年來一直珍視的工作方式。」

Imec的核心合作夥伴計劃自2005年推出以來，已經在世界頂級代工廠、IDM、無晶圓廠和材料供應商、設備供應商之間建立了緊密的研發合作夥伴關系，該計劃建立在Imec尖端的無塵室基礎設施之上，該基礎設施擁有最先進的半導體製造工具,這使合作夥伴能夠對遠遠領先於工業需求的技術進行研究。除了Rapidus之外，核心合作夥伴計劃成員還包括台積電、格芯、英特爾、美光、高通、三星、索尼半導體解決方案、AMD等公司。