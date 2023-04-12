Exynos捲土重來？ 三星可能在S24系列中再搭載自研AP

集微網消息，據外媒報導，雖然缺席今年推出的Galaxy S23系列，但三星MX事業部正考慮在明年推出的S24系列中重新採用自研Exynos處理器。

消息人士透露，此擧是因為由於沒有使用Exynos芯片，導致三星電子在AP芯片上更多地依賴高通，削弱了從高通採購的議價能力，導致生產成本增加，盈利能力下降。

根據三星電子財報，該公司2022年的移動AP採購總額為9.13萬億韓元（約合69億美元），同比增長約49.9%。該數字佔DX事業部總採購量的12.8%，超過了攝像頭模塊和顯示面板的採購額，移動AP的價格也同比上漲了約77%。

伴隨成本上漲，三星MX業務部門營業利潤也從2021年的13.65萬億韓元縮水至2022年的11.38萬億韓元（約合86.3億美元）。

故而，三星電子已經開始考慮在明年發佈的Galaxy S24系列中使用Exynos 2400處理器，其系統LSI部門近期也一直在努力解決Exynos的性能問題，近期三星還高調宣佈了在GPU上與AMD的戰略合作夥伴關系，有望繼續基於Radeon擴展其Exynos產品線。