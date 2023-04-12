Exynos捲土重來？ 三星可能在S24系列中再搭載自研AP

集微網／ 集微網
三星MX事業部考慮在明年推出的S24系列中重新採用自研Exynos處理器。 （歐新社）
三星MX事業部考慮在明年推出的S24系列中重新採用自研Exynos處理器。 （歐新社）

集微網消息，據外媒報導，雖然缺席今年推出的Galaxy S23系列，但三星MX事業部正考慮在明年推出的S24系列中重新採用自研Exynos處理器。

消息人士透露，此擧是因為由於沒有使用Exynos芯片，導致三星電子在AP芯片上更多地依賴高通，削弱了從高通採購的議價能力，導致生產成本增加，盈利能力下降。

根據三星電子財報，該公司2022年的移動AP採購總額為9.13萬億韓元（約合69億美元），同比增長約49.9%。該數字佔DX事業部總採購量的12.8%，超過了攝像頭模塊和顯示面板的採購額，移動AP的價格也同比上漲了約77%。

伴隨成本上漲，三星MX業務部門營業利潤也從2021年的13.65萬億韓元縮水至2022年的11.38萬億韓元（約合86.3億美元）。

故而，三星電子已經開始考慮在明年發佈的Galaxy S24系列中使用Exynos 2400處理器，其系統LSI部門近期也一直在努力解決Exynos的性能問題，近期三星還高調宣佈了在GPU上與AMD的戰略合作夥伴關系，有望繼續基於Radeon擴展其Exynos產品線。

延伸閱讀

外媒：台積電在補貼問題上與美國討論芯片法案「指南」

台積電要扳回一局了！ 2nm工藝2025年將如期而至

三星示警Galaxy S23用戶 亂做這些事「會損壞手機鏡頭」

歐盟《芯片法案》或在4月18日獲得成員國和議員批準

相關新聞

大砍台積ADR 巴菲特：考量地緣政治

股神巴菲特執掌的波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR，時隔一季就大砍持股86.2%，震撼市場並引發各界揣測。...

美投資人迎接通膨數據 史指收盤持平

投資人為本周發布的關鍵通膨數據預做準備，史坦普500指數收盤持平。

182億美元 現代砸錢攻電動車

南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）11日宣布，將投資24兆韓元（182億美元）在國內電動車生產設...

Exynos捲土重來？ 三星可能在S24系列中再搭載自研AP

集微網消息，據外媒報導，雖然缺席今年推出的Galaxy S23系列，但三星MX事業部正考慮在明年推出的S24系列中重新採用自研Exynos處理器。

IMF下修全球經濟成長

國際貨幣基金（IMF）在最新世界經濟展望報告中預測，今年全球經濟成長2.8%、明年擴增3%，分別比1月公布的預估值減少0...

比特幣 漲破3萬美元

比特幣11日突破3萬美元，是2022年6月以來首見，主要受市場押注聯準會（Fed）升息接近尾聲的提振。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦