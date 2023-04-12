前英特爾首席架構師 與Jim Keller攜手投身RISC-V賽道

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集微網消息，據外媒報導，今年3月離職的英特爾前首席架構師Raja Koduri，日前宣佈將加入初創企業Tenstorrent董事會。該公司正致力於RISC-V架構處理器開發，其CEO是傳奇架構工程師Jim Keller。

公開信息顯示，Tenstorrent於2016年3月在加拿大多倫多成立，Jim Keller於2021年1月加入，擔任總裁兼CTO，之後又在今年1月被任命為CEO。Tenstorrent聲稱其設計了世界上性能最高、模塊化程度最高且易於定製的RISC-V CPU，其小芯片提供強大的性能，並在定製SOC中與AI或其他定製技術直接集成，以解決任何任務。

Jim Keller在談到Raja Koduri加入Tenstorrent董事會時表示，「他是業內為數不多的了解CPU、GPU、AI和半導體業務方方面面的人之一，對Tenstorrent的業務增長來說是一筆巨大的財富。他在行業中的知識和人脈將很重要。」

Raja Koduri則表示：「我很高興加入由我親愛的朋友和尊敬的同事Jim Keller領導的Tenstorrent董事會。我們共同致力於推動全球AI硬件的大衆化。」

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