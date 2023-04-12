大砍台積ADR 巴菲特：考量地緣政治

股神巴菲特執掌的波克夏去年第3季斥資40多億美元大買台積電ADR，時隔一季就大砍持股86.2%，震撼市場並引發各界揣測。巴菲特日前接受《日經新聞》專訪，首度透露大舉減碼台積電ADR，地緣政治緊張是主要考量之一。

波克夏並非第一家因地緣政治因素而大砍台積電ADR的國際大型資金。美國前副總統高爾共同創設的世代投資管理公司（Generation Investment Management）也以台海風險為由，在去年第4季出清台積電ADR近32.7萬股持股，價值2,240萬美元。

法人指出，國際大型資金不約而同釋出地緣政治緊張是大賣台積電ADR的主要考量，透露兩岸議題深受海外投資人關注，進而左右台積電股價走勢。根據先前的經驗，波克夏揭露去年第3季首次大手筆敲進台積電ADR之後，台積電股價深受激勵而大漲，而隨著波克夏大舉離場，台積電股價也隨之大幅修正。

台積電昨天股價反映首季營收不如預期消息，終場下跌5元，收524元。

面對兩岸局勢，台積電審慎應對。去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台導致台海緊張情勢升高，台積電董事長劉德音接受美國有線電視新聞網（CNN）轉訪時即談到，若大陸武力犯台，會是各方皆輸的情況。

劉德音之後又陸續發表對地緣政治紛擾的看法。他認為，能做的不外乎兩件事，第一件是把握全球布局趨勢，積極擴大半導體領先技術與地位，持續投入研發，並搭配政府政策持續推進。第二是加強生態系自主性與完整性，持續擴充台灣半導體鏈，包括材料、設備等。

巴菲特坦言在地緣政治緊張等考量下，波克夏還有布局投資的更好去處，但他仍稱讚台積電是一家管理良好的公司。

波克夏在2020年8月揭露已持有伊藤忠、三菱商事、三井物產、住友商事及丸紅等日本五大商社每家各略高於5%的股權，去年11月又提高持股比率到6%以上。巴菲特透露，後續仍有意加碼投資日本股市。

波克夏去年第3季首度建立價值高達42億美元的台積電ADR部位，卻在去年第4季大砍持股，持有的台積電ADR部位降至829萬股，持股價值剩6億1,770萬美元，比一開始銳減86.2%，波克夏在台積電ADR持有者的排名也由第一退到25位。