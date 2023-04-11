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OECD：全球關鍵材料有10%面臨出口限制 生產呈集中化

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OECD周二表示，過去十年中，全球對關鍵材料的出口限制增加了五倍以上。 美聯社
OECD周二表示，過去十年中，全球對關鍵材料的出口限制增加了五倍以上。 美聯社

集微網消息，據路透社報導，經合組織（OECD）周二表示，過去十年中，全球對關鍵材料的出口限制增加了五倍以上，這可能會阻礙各國政府減少碳排放的努力。

經濟合作與發展組織的一項研究發現，電動汽車和可再生能源所需的鋰、鈷和稀土等原材料的全球出口鏈中，約有10%面臨至少一項出口限制措施。其中，上游細分市場（如鑛石）的限制增長速度快於其他細分市場。「這些措施對全球經濟的整體影響可能是相當大的。」報告指出。

研究表明，2009-2020年期間，新增出口限制政策最多的六個國家為：中國、印度、阿根廷、俄羅斯、越南和哈薩克斯坦。報告稱，這些國家的出口限制措施通常採取出口稅的形式，而不是設置數量上限，而稅收是被世界貿易組織允許的。

該研究稱，在過去十年中，關鍵原材料的生產變得更加集中，在10種最集中的材料中，中國是前三名生產國之一。

據悉，原材料對於製造風能、儲氫或電池等雙轉型關鍵技術至關重要，中國控制著鎂和稀土等許多關鍵材料的全球很大一部分供應。

歐盟上個月公佈了其戰略，以確保其行業能夠在製造清潔技術產品和獲取綠色轉型所需的原材料方面與美國和中國競爭。在地緣政治緊張局勢和資源競爭日益激烈的背景下，歐盟希望減少對第三國的依賴，尤其是中國。

稀土 歐盟

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