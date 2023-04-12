搭地緣政治「順風車」 美新創無人機公司創始人身價破1億美元

集微網消息，23歲的瑞斯尼克（Blake Resnick）已創辦美國最大無人機製造商之一Brinc Drones。Brinc成立於2019年，伴隨著這一新創公司價值超過3億美元，擁有公司約半數股權的瑞斯尼克也因此身價突破1億美元，躋身億萬富豪之列。

據彭博社報導，瑞斯尼克第一次跟著拉斯維加斯特警隊出任務時才18歲。他會在深夜與執法人員一起駕車外出，部署無人機，觀察操作成效，然後回家在廚房裡為下一次任務設計新的疊代版本。

瑞斯尼克14歲時開始在內華達大學拉斯維加斯分校學習工程學，後來進入西北大學學習。在2018年創辦公司之前，他曾在大疆和特斯拉公司實習。

Blake Resnick是2020年提爾獎學金得主，這個由PayPal聯合創辦人提爾（Peter Thiel）創立的獎學金旨在通過鼓勵年輕人離開大學並給與10萬美元的贈款創辦公司來對抗傳統教育。

Brinc Drones創始人Blake Resnick

無人機新創公司Brinc背後金主驚人

Brinc總部設在美國西雅圖，為公共安全任務製造戰術無人機和設備。該公司擁有大約100名員工，集資超過8000萬美元，投資者包括OpenAI創始人奧特曼（Sam Altman）、美國前代理國防部長夏納漢（Patrick Shanahan），甚至還有FTX創始人班克曼-彿瑞德（Sam Bankman-Fried）。

對於他從Bankman-Fried獲得的4000萬美元支持，Resnick表示他認為在FTX倒閉後被收回的風險不大。相反，他專注於聽取Thiel的建議，Thiel建議在向外擴張之前主導無人機市場的一小部分。

Brinc迎發展機遇

Brinc正逐漸在公共安全領域打出一片天，在中國的大疆公司叱吒風雲多年後，瑞斯尼克的技術相對剛起步。不過，在美國，佛羅里達州帶頭後，至少有九個州政府部門考慮禁用中國製無人機。

這是Brinc的好機會，它向全美各地大約7000個特警隊出售產品。

Blake Resnick表示，地緣政治力量一直是該公司發展的順風車。

Brinc的無人機在許多方面與大疆不同。Brinc無人機搭載光學雷達（即雷射探測與測距功能），可以在室內巡航，還可以撞破玻璃窗，並且通過雙向喇叭進行通訊。

瑞斯尼克表示：「幾十年來，整個公共安全業嚴重缺乏技術服務。」他已經和紐約市警局在內的數百個美國公共安全機構達成交易。Brinc會以大約90000美元的價格提供最新機型的五年期訂購服務，包括升級到接下來兩個新機型。

他將公司總部遷至西雅圖以培養工程人才，並表示自那以後他聘用了曾在亞馬遜航空、SpaceX和藍色起源公司工作過的員工。

他表示「製造對消費者、商業、工業、公共安全、國防等各方面都有用的無人機非常困難，每家無人機公司都在努力打造一個無所不能的無人機平台。」