美密件外洩源頭在Discord聊天室？成員稱手上握有「幾百頁」副本

美國媒體日前披露國防部機密文件遭人外流到網路的重大洩密事件，不只驚動了華府，還暴露情蒐的新細節。根據美聯社的報導，這起重大洩密事件可能起源於深受電玩玩家歡迎的社群媒體平台「Discord」其中一個聊天室。其中一位接受美聯社採訪時聲稱，萬一上傳者被捕，就會把手上幾百頁副本全部曝光。

「Discord」讓電玩玩家進行即時聲音、影像與簡訊聊天，據稱是洩密源頭的聊天室所進行的討論最初是成立來聊聊一系列主題，後來就轉到了俄烏戰爭。聊天室的一位成員告訴美聯社，就在關於烏克蘭的辯論途中，一位身分不明的發文者分享了據稱是機密的文件，最開始是根據他自己的想法把內容打出來。之後，從幾個月前開始貼出了帶有摺痕的文件照片。

這些貼文在聊天室以外的地方似乎沒有引起注意，直到幾周前才開始在社群媒體更廣泛流傳，並且得到主要新聞媒體的報導。調查新聞組織「Bellingcat」訪問了「Discord」聊天室「Thug Shaker Central」三名成員，日前報導稱在「Thug Shaker Central」貼出的機密文件似乎已經分享到另一個聊天室「WowMao」，然後再從「WowMao」更廣泛地傳播出去。

美聯社採訪的人士之前接受過「Bellingcat」訪問，自稱是該聊天群組一員，聲稱自己今年18歲，以擔心人身安全為由拒絕透露姓名。美聯社無法獨立核實他分享的許多細節，原始聊天室則已經刪除。

這位人士透露，紐時揭露消息時，他正跟其他人講電話，其中包括了幾個月來一直在張貼聲稱是機密文件的那個人，「我們就都有點瘋了，我們無法相信正在發生的事情」。

這位人士稱，自己受訪的主要動機是為了洗刷一位網名叫盧卡（Lucca）的第三者名譽。盧卡發布的貼文包括了許多機密文件，被推特與其他社群媒體的網友廣泛分享，並且得到紐時與華盛頓郵報等媒體的報導。這位人士指盧卡「只是個孩子」，「他就是不斷貼文來招惹別人」。

這位人士用暱名「O.G.」來描述機密文件的原始上傳者，但拒絕指認他的身份，也拒絕證實此人是否為美國政府工作，並稱該名人士一開始發布文件似乎並不是因為意識形態驅使或要廣泛曝光政府機密，而是要讓聊天群組內的人留下深刻印象。

這位人士說自己保有「遠超過數百」頁的檔案副本，想要保護現已解散聊天室的其他發文者，但也相信美國人民應該知道這些文件包含的秘密。這位人士告訴美聯社，萬一「O.G.」被捕了，就會把手上的檔案全部洩漏出去。