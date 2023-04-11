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1400萬客戶個資遭竊 澳金融公司Latitude拒付贖金

中央社／ 雪梨11日綜合外電報導
澳洲消費金融公司Latitude Financial本月11日表示，已拒絕支付贖金給竊取約1400萬筆資料的駭客。 路透社
澳洲消費金融公司Latitude Financial本月11日表示，已拒絕支付贖金給竊取約1400萬筆資料的駭客。 路透社

澳洲消費金融公司Latitude Financial今天表示，已拒絕支付贖金給竊取約1400萬筆資料的駭客

法新社報導，這家提供貸款和信用卡服務的消費貸款公司上月表示，駭客竊取約1400萬澳洲和紐西蘭客戶的個資。

Latitude Financial表示，最近收到這起網攻的幕後黑手勒索，公司依照政府建議置之不理。

Latitude Financial發給澳洲證券交易所（Australian Stock Exchange）的聲明指出：「我們不會獎勵犯罪行為，也不認為支付贖金就能拿回遭竊取的資訊或讓資訊銷毀。」

Latitude Financial還說，支付贖金「只會鼓勵更多敲詐」，但並未詳細說明駭客的要求。

被竊取的包括790萬張澳洲和紐西蘭駕照的資料，以及5萬3000個護照號碼。

另外至少可追溯到2005年的610萬項紀錄也被駭客入侵，其中包括姓名、地址、電話號碼和出生日期等資料。

澳洲 駭客 紐西蘭

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澳金融公司Latitude遇駭 衝擊澳紐1400萬客戶

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