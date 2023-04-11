申報資料揭露Nike上季中國銷售成長 打臉市場看法
運動用品業者Nike的最新申報資料揭露，該公司正受惠於中國大陸的解封趨勢。
巴隆金融周刊（Barron's）報導，Nike上月底公布2月28日止的年度第3季獲利和營收都表現亮眼，而最新提交給美國證管會（SEC）的10Q報告顯示，上季的大中華區鞋類、服飾及裝備銷售都比一年前成長，且Nike仍是廣受中國大陸消費者歡迎的品牌，持續推動直接銷售，相關營收年比成長。
Nike指出，一直到去年12月，中國大陸持續施行的新冠防疫限制導致當地店面關閉、人流減少，但今年初開始，幾乎所有大中華區的商店都已恢復正常時間營業，致使上季大中華區同店銷售成長9%，毛利率的季比減幅也縮小。
BMO資本市場公司分析師Simeon Siegel指出，中國大陸的庫存之高也是異數，儘管當地庫存下滑，卻還是高於其他地區。他認為，Nike之前把多數中國大陸庫存標記為過季產品，放大了對毛利率和平均售價的減記衝擊，這說明了為何大中華區鞋品本季的平均售價小跌1%，但毛利率似乎在改善。
即便比較基期較高，Nike上季在中國大陸的鞋品銷售仍攀增8%，Simeon Siegel說，「最近鞋類（銷售）的持續成長，似乎挑戰Nike正結構性流失中國需求的（市場）看法」。巴隆週刊指出，Nike看來將持續受惠於中國大陸需求回升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言