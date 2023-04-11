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申報資料揭露Nike上季中國銷售成長 打臉市場看法

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Nike的最新申報資料透露，該公司正受惠於中國大陸的解封趨勢。路透
Nike的最新申報資料透露，該公司正受惠於中國大陸的解封趨勢。路透

運動用品業者Nike的最新申報資料揭露，該公司正受惠於中國大陸的解封趨勢。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Nike上月底公布2月28日止的年度第3季獲利和營收都表現亮眼，而最新提交給美國證管會（SEC）的10Q報告顯示，上季的大中華區鞋類、服飾及裝備銷售都比一年前成長，且Nike仍是廣受中國大陸消費者歡迎的品牌，持續推動直接銷售，相關營收年比成長。

Nike指出，一直到去年12月，中國大陸持續施行的新冠防疫限制導致當地店面關閉、人流減少，但今年初開始，幾乎所有大中華區的商店都已恢復正常時間營業，致使上季大中華區同店銷售成長9%，毛利率的季比減幅也縮小。

BMO資本市場公司分析師Simeon Siegel指出，中國大陸的庫存之高也是異數，儘管當地庫存下滑，卻還是高於其他地區。他認為，Nike之前把多數中國大陸庫存標記為過季產品，放大了對毛利率和平均售價的減記衝擊，這說明了為何大中華區鞋品本季的平均售價小跌1%，但毛利率似乎在改善。

即便比較基期較高，Nike上季在中國大陸的鞋品銷售仍攀增8%，Simeon Siegel說，「最近鞋類（銷售）的持續成長，似乎挑戰Nike正結構性流失中國需求的（市場）看法」。巴隆週刊指出，Nike看來將持續受惠於中國大陸需求回升。

庫存 美國 Nike

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