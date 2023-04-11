國際油價小跌 金價回落至2,000美元之下

國際油價（10日）在清淡的交投中走低，受到美元升值帶來的壓力，而且投資人擔憂進一步升息可能抑制需求，平衡了因石油輸出國組織與盟國（OPEC+）削減供應而導致的市場供應緊縮的前景；黃金價格回落到2,000美元大關以下，因為上周五美國公布的就業數據強勁，帶動美元走高。

油價小幅下跌

布蘭特原油期貨結算價下跌0.96美元，或0.2%，報每桶84.58美元；西德州原油5月期貨下跌0.94美元或0.1%，報79.74美元。這兩個指標原油期貨在盤初都下跌了1美元以上。

交易人士正密切關注將於本周公布的OPEC月報、IEA原油市場報告、美國通膨數據和聯準會會議紀錄。

Ritterbusch and Associates公司總裁Jim Ritterbusch表示：「我們預期本周的交易將受到周三的消費者物價指數（CPI）和周四的生產者物價指數（PPI）嚴重影響，這些數據可能會重新喚起人們對更高利率可能推高美元的恐懼。」

在OPEC＋宣布從5月展開新一輪減產令市場感到驚訝之後，上周原油跳漲超過6%。上周美國原油庫存降幅大於預期，汽油和餾分油庫存下降，暗示需求上升，這也為石油市場帶來支撐。

金價回落至2,000美元之下

現貨黃金10日收盤下跌0.82%，至每英兩1,991.48美元，而美國黃金期貨收跌1.1%，至每英兩1,989.10美元。

美國公債殖利率在美國就業報告顯示3月份聘僱步調依然強勁後上升，該數據可能為聯準會再次升息提供空間。升息通常會削弱非孳息黃金的吸引力。

黃金價格在上周突破2,000美元，因為疲軟的美國服務業和職位空缺數據使得下個月升息的可能性降低。

Exinity公司首席市場分析師Han Tan表示，有跡象顯示美國的去通膨正在加速，這可讓聯準會盡早暫停升息，這可能會使黃金反彈到近期高點。

白銀下跌0.9%至每英兩24.78美元，白金跌1.5%至992.07美元，而鈀金重挫3.5%至1,415.19美元。