與費半大漲兩樣情 台積電ADR跌1.4%溢價也縮
台積電ADR周一下跌1.4%，收在89.02美元，較台北交易溢價2.5%。費城半導體指數同日大漲1.8%。
美國周一股市小漲，投資人消化上周五的就業報告，認為美國經濟經得起繼續升息，並為本周通膨數據和銀行財報做準備。道瓊工業指數收漲101.23點，漲幅0.3%，收在33,586.52點；標普500指數漲4.09點，漲幅0.10%，報4,109.11點，盤中一度下跌0.8%；那斯達克綜合指數微跌3.60點，跌幅0.03%，至12,084.36點，扳回盤中高達1.5%的跌幅。
美光和威騰電子（WD）分別大漲8.0%和8.2%，帶動費半大漲，三星電子計劃削減記憶晶片產量。
台灣加權股價指數周一上漲39.67點，收在15,876.17點，台積電跌0.4%收在529元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 116.15 -2.05 109.00 6.56
中華電 CHT 122.21 +1.65 120.50 -0.24
台積電 TSM 542.06 -1.35 529.00 2.47
聯電 UMC 51.21 -1.41 52.10 -1.71
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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