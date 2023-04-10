OpenAI執行長拜會日相 日考慮政府部門採用AI科技

聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI的執行長阿特曼今天拜會日本首相岸田文雄，並表示尋求擴大日本業務。日本政府則說，會考慮讓官方部門採用這類人工智慧（AI）科技。

路透社報導，阿特曼（Sam Altman）與岸田會晤後對媒體記者表示，OpenAI正在研究在日本開設一間辦公室。「我們希望...為日本民眾建構很棒的服務，讓模型更適應日本的語言與文化。」

在阿特曼拜會日相之前，日本官房長官松野博一今天在例行記者會上被問到有關義大利暫時禁用ChatGPT一事，他表示若隱私與網路安全疑慮獲得解決，日本將考慮讓政府部門採用這類科技。

松野博一說，日本知道其他國家的作為，但也將繼續評估政府部門使用AI的可能性，以減少公務員的工作負擔，包括會先評估如何因應資料可能遭竊取等疑慮。

義大利當局3月31日以侵犯隱私疑慮為由，對ChatGPT實施暫時禁令。這激發其他歐洲國家研究採取類似措施。OpenAI於是在上週向義大利監管機關提報補救措施。

總部在美國舊金山、獲得微軟（Microsoft）支持的OpenAI上週也在官方部落格發表貼文，標題是「我們對人工智慧安全的處置」，當中表示他們正在制定「縝密的政策，以對抗會為人們帶來確實風險的行為」。

阿特曼今天還說，他在東京與岸田文雄會面時告訴對方關於「這項科技的優點，以及如何減輕缺點帶來的不利影響」。