一站式App受歡迎 已從亞洲紅到美洲
一站式App（Super App）具便利性優勢，成為品牌發展利器。在同一個App平台下提供包含餐飲、交通等多元服務正在泰國與越南等市場崛起。研究機構預測，這種App發展近期也會在美國等市場受到歡迎，甚至2027年，全球超過一半以上的人口每天都會使用到一站式App。
手機改變生活
據《VentureBeat》報導，過去20年來，隨著手機普及，消費者的工作、購物與旅遊型態受到改變，例如叫車服務Lyft與DoorDash送餐服務等崛起並在美國市場廣受歡迎，在1個App之下提供多種不同服務的一站式App目前正在亞洲興起並在新加坡、泰國與越南等地受到歡迎。
印尼的Gojek也從最早的叫車服務，如今已演變成涵括金融與電子商務的App，可見未來，用戶不用離開App，便可訂購食物、預定房間、瀏覽社群網站以及交易股票等。在中美洲的Omni也在App內提供交通、金融與醫療等多種服務。
科技大廠投入多元服務
稍早亞馬遜及Meta等科技大廠也有意跨足新的產業，例如前者將發展醫療服務，後者則開發元宇宙及區塊鏈解決方案。研調機構Gartner在最新報告中指出，2027年，全球超過一半以上的人口每天都會使用到一站式App。
據《The Regis-ter》報導，媒體指出，微軟也有意發展一站式App，希望藉此拉抬自家搜尋引擎Bing的市占率，而最早中國騰訊便是一站式App發展例子之一，目前透過微信為用戶提供所有服務。除此之外，Uber東南亞版本的Grab與Careem也都已推出自家一站式App。
在去年10月，馬斯克在買下推特之前曾對外表示，將打造類似微信的「X」一站式App或直接將推特發展成一站式App。
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