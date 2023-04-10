大陸反制美國晶片戰 除了打壓美光外無計可施

華盛頓去年10月實施對晶片和設備外銷中國大陸實施大範 圍管制措施，北京指責美國此舉為「科技霸凌」其科技產業，並「違背雙方合作精神」。

這樣的回應不過是言辭上咆哮而已，面對半導體供應上受限的現實其實無計可施，也反映大陸產業對外國晶片技術依賴甚深，必須小心翼翼地處理任何報復性措施。

不過，十天前，北京終於開始反擊，中國網信辦宣布基於理由對美光（Micron）進行國家安全調查。網信辦表示，將審查美光進口的產品，以確保國內資訊基礎設施的安全。

業內人士表示，美光大陸營收占 11％，香港另占 5％，因此成為北京的明顯的頭號目標。美光技術比較容易被替代，若中方最後決定禁用，影響也不大。 同時，美光已開始縮減在大陸部分營運，另一方面則擴大在美國投資。

儘管如此，英國金融時報報導引述業內專家指出，由於中國大陸依賴輝達（Nvidia）等公司生產的人工智慧晶片以及英特爾和高通公司（Qualcomm）等處理器，因此很難發動進一步的報復措施。

Bernstein 分析師Mark Li 指出，記憶晶片已經標準化了，要從美國供應商轉向非美國供應商很容易。他表示，三星和SK海力士可接收美光在大陸大部分訂單。

上海芯謀研究晶片分析師王立夫則指出，中國官方認為美光在大陸半導體業扮演了「不友好的角色」，他指出，美光跟大陸同業還在打知識產權盜竊官司，且參與「遊說華府對中國實施制裁」。

Albright Stonebridge科技顧問公司的大陸專家特里奧洛（Paul Triolo）表示，美光被視為「支持特定的管制」，「中國記憶晶片領導廠商長江存儲和長鑫存儲取得半導體生產設備上嚴重受限，導致記憶晶片領域的競爭力處於劣勢」。

大陸記憶晶片股本月因美光受到調查消息而大漲，但分析師認為，大陸國內競爭對手不會此調查而得到太大提振。Mark Li告訴金融時報：「中國沒有像美光這樣的巨頭。只有一些技術落後和利基型產品的小型記憶晶片公司。」