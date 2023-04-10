快訊

這麼狂？高雄大學法律系選學生會長 參選人自爆是「1450」

蘋果iPhone 15七大亮點一次看！新色露臉、Pro鏡頭比Pro Max更凸原因曝

共軍環台演習4架殲15現身 透露比夜間空中加油更強的新突破

IDC：全球PC出貨Q1暴減約30%、庫存仍高 景氣明年回暖

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑。路透
最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑。路透

最新數據顯示，全球個人電腦（PC）第1季出貨量持續下滑，其中，蘋果公司首季PC出貨量下滑約40%，顯示苦於應付庫存過剩局面的PC製造業者今年初面臨艱困的開局。

根據研調業者IDC的最新報告，PC業者合計第1季出貨量下滑29%至5,690萬台，遠低於2019年初首季的5,920萬台，反映疫情期間由遠距工作帶動的筆電需求激增情況已經消退。

在PC市場領導業者中，每一家都逃不過出貨衰減的命運。聯想和戴爾首季出貨量下滑逾30%，惠普（HP）下滑24.2%，市占排名第五的華碩出貨減少30.3%，市占第四大的蘋果出貨減幅更達40．５%

消費者支出在過去一年減緩，已導致智慧手機出貨量遭遇二位數幅度的下滑，也使得全球記憶體晶片大廠面臨供應過剩窘境。為行動裝置、桌機與筆電供應記憶體的三星電子上周表示將減產記憶體，同時公布上季獲利為2009年金融危機以來最少。

IDC研究主管烏布拉尼（Jitesh Ubrani）表示：「雖然通路庫存在過去幾個月已經消化，但仍遠高於四至六周的健康水準範圍。」「即使已提供大幅度折扣，通路和PC製造商可預料這樣的庫存水準維持到今年年中，還可能延續至第3季。」

IDC在報告中指出，可提供一絲慰藉的是，在許多廠商開始探索中國大陸以外製造選項之際，降溫的需求正讓製造商獲得時間和空間進行調整。例如蘋果公司正逐步讓製造基地進行地緣分散化，因應美中緊張關係升溫可能破壞其精心構建的供應鏈。

展望2024年，IDC研究人員預期PC市場可能回溫，主要由硬體老化可望帶動的換機行為，以及全球經濟改善等兩大因素驅動。

庫存 疫情

延伸閱讀

華邦電、群聯 四檔帶勁

延遲近2年：印度首家蘋果商店終於即將開幕

華邦電、南亞科 認購靚

索尼喊PS VR2賣200萬台卻慘售27萬台 玩家曝致命1關鍵：不改善就等死

相關新聞

國家附屬變政府資助 推特改NPR屬性註記

推特（Twitter）將美國「全國公共電台」（NPR）標記為「國家附屬媒體機構」引起軒然大波後，今天改口稱為「政府資助」...

AI專家、替代食品科學家在內27種人才 新加坡最想延攬

新加坡新修正的工作簽證申請規定即將在9月生效，日經報導，官方公布的細節羅列出這個追求疫後經濟成長的城市國家最青睞的27種...

美科技股今年來大漲20%與現實脫節？上季獲利恐銳減15%

彭博資訊MLIV Pulse的最新調查顯示，在預料黯淡的財報季來臨前，美國科技股今年來大漲20%的行情正與現實脫節。

波克夏擬再發日圓債 就定價向投資人探詢意向

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已向投資人釋出即將發售日圓計價債券的消息。波克夏近...

任天堂股價大漲逾3% 超級瑪利歐電影票房火熱帶旺

電玩大廠任天堂（Nintendo）股價今天盤中大漲3.6%，因「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario ...

日本顯示器宣布與大陸面板大廠惠科結盟 攻OLED與車用

日本顯示器公司（Japan Display）今天表示，已與中國大陸顯示器業者惠科公司結盟，在下一代OLED技術、晶片製造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦