波克夏擬再發日圓債 就定價向投資人探詢意向
「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已向投資人釋出即將發售日圓計價債券的消息。波克夏近年來已是日圓發債規模數一數二的外國公司。
知情人士向彭博透露，波克夏這次擬發售七種期限的債券，從最短3年到最長30年的都有，3年期定價初步指引落在高於交換利率中價70個基點，30年期則落在125個基點。若照進度走，這次發債可能於4月14日定價。
波克夏考慮發售日圓債，適逢日本銀行新任總裁植田和男上任之際。在提名確認期間，植田表明貨幣寬鬆政策必須維持下去，而市場如今更加關注的是，他何時會調整日銀的殖利率曲線管控計畫。
植田仍然可能按兵不動一段時間，但是市場已開始防備可能的調整，日本10年期公債殖利率已開始上揚。
波克夏上一次發售日圓債是在去年12月，當時共發售1,150億日圓（約8.67億美元）的債券。
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