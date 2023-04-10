快訊

世紀流水席！高雄總鋪師辦200桌「超豪華菜色圖輯曝光」一桌要價2萬以上

文化部忽拍板國漫館 延宕迷航5年後為何2個月快速定案

智庫報告揭中美「新冷戰」 他籲美政府應積極因應

波克夏擬再發日圓債 就定價向投資人探詢意向

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
波克夏近年來是日圓發債規模數一數二的外國公司。路透
波克夏近年來是日圓發債規模數一數二的外國公司。路透

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已向投資人釋出即將發售日圓計價債券的消息。波克夏近年來已是日圓發債規模數一數二的外國公司。

知情人士向彭博透露，波克夏這次擬發售七種期限的債券，從最短3年到最長30年的都有，3年期定價初步指引落在高於交換利率中價70個基點，30年期則落在125個基點。若照進度走，這次發債可能於4月14日定價。

波克夏考慮發售日圓債，適逢日本銀行新任總裁植田和男上任之際。在提名確認期間，植田表明貨幣寬鬆政策必須維持下去，而市場如今更加關注的是，他何時會調整日銀的殖利率曲線管控計畫。

植田仍然可能按兵不動一段時間，但是市場已開始防備可能的調整，日本10年期公債殖利率已開始上揚。

波克夏上一次發售日圓債是在去年12月，當時共發售1,150億日圓（約8.67億美元）的債券。

波克夏 日本 植田和男

延伸閱讀

升息末段是「債券入場」時機！他推薦3大類標的：獲利好不會倒

馬斯克嘆股神錯失大賺30倍的良機 但巴菲特為何不買特斯拉？

巴菲特挑選董事新標準：自掏腰包擁有巨額波克夏股票

巴菲特依然愛電動車？ 股神低調加碼投資這公司

相關新聞

美科技股今年來大漲20%與現實脫節？上季獲利恐銳減15%

彭博資訊MLIV Pulse的最新調查顯示，在預料黯淡的財報季來臨前，美國科技股今年來大漲20%的行情正與現實脫節。

波克夏擬再發日圓債 就定價向投資人探詢意向

「股神」巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）已向投資人釋出即將發售日圓計價債券的消息。波克夏近...

任天堂股價大漲逾3% 超級瑪利歐電影票房火熱帶旺

電玩大廠任天堂（Nintendo）股價今天盤中大漲3.6%，因「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario ...

日本顯示器宣布與大陸面板大廠惠科結盟 攻OLED與車用

日本顯示器公司（Japan Display）今天表示，已與中國大陸顯示器業者惠科公司結盟，在下一代OLED技術、晶片製造...

幸福星巴克淪剝削企業 創辦人舒茲為何變Z世代眼中惡老闆？

星巴克創辦人舒茲（Howard Schultz）3月底出席聯邦參議院聽證會，回應他任內打壓員工籌組工會的事蹟。當初他創辦星巴克，逐步成為全球咖啡連鎖業巨擘，始終把員工幸福感擺在第一位，也是美國大企業重視社會責任的典範，如今為何晚節不保？部分原因跟Z世代進入職場、開始在星巴克工作有關。...

新興市場利差交易再度受歡迎 今年來報酬已達5%左右

美國經濟正在減緩、全球利率正在見頂的跡象浮現，為投資人重新擁抱在新興市場進行「利差交易」鋪路，也就是借入收益率較低的貨幣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦