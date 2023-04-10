全球內亂保險損失 超越恐攻
據保險經紀商Howden的報告，2015年以來，全球許多國家的內部動亂已造成逾100億美元的保險與再保險損失，高於恐怖攻擊所造成的不到10億美元，這種趨勢令保險業者驚愕不已，並且大幅推高投保成本。
英國金融時報（FT）報導，在生活成本增加和其他壓力加劇，以及社群媒體的推波助瀾下，民眾不滿情緒與日俱增，推高罷工、暴動及民變險（SRCC）理賠頻率與規模。SRCC可承擔業主在這類事件所遭受損失。
Howden的特種保險事業執行長布萊德布魯克說：「過去20年來我們已從相對無損失的市場，變成一個遭受嚴重損失的市場。」這明顯有別於1990年代與2000年代初期的情形，當時恐怖活動在政治暴力保險中占大宗。
部分保險業者和再保公司的回應方式是，取消承保或是全面提高保費。在更廣泛的政治暴力保險領域（也涵蓋承保戰爭相關損害的保單），投保費用已從2018年的近期低點飆漲80%。
Howden表示，今年「開年不吉」，巴西和秘魯爆發示威抗議造成了保險業者更多損失。
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