美基金經理人看好歐陸股

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國去年開始積極升息後，美國基金經理人由於擔憂經濟走下坡，持續加碼國際股市，終結了十多年來以美股為主的策略。

在金融海嘯後，美股表現一直都遠優於其他已開發及新興股市，但這個趨勢去年開始逆轉。去年歐股雖下跌，但跌幅小於美股，顯示基金經理人體認到有必要分散部位。道瓊歐洲Stoxx 600指數迄今的表現已連續四季優於美股標普500指數。

普萊仕集團執行長夏普斯表示，持續在強化國際債市與全球股市的能量，在美國以外的資產尋求獲利機會。貝萊德投資研究所也表示，預料未來十年美股的表現將不如新興市場、歐洲及中國大陸股市，而陸股的潛力尤大。

柏瑞投資公司也指出，已採取「對美股較為審慎的立場，主要是因為美股偏貴，信用趨緊，及銀行業風險意識升高」，較看好中國大陸和印度等新興市場。

美國仍是全球股市之首，標普500指數總市值為34兆美元，高於道瓊歐洲Stoxx600指數總市值的10兆美元。但多種總經因素及美歐股市結構不同，都鼓勵經理人轉向海外。

過去十年來美股表現仰賴強勁的大型科技股，但升息對科技股尤其不利。反觀歐股更偏重金融服務及商品原料等類股，受升息打擊較小，且去年冬季異常溫暖，歐洲經濟優於預估，又中國大陸解封對歐洲經濟的好處大於美國。

美股 美國 指數

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