美股財報季 獲利不太妙

蘋果、微軟、Google母公司Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉及臉書母公司Meta Platforms等七檔市值逾5,000億美元的科技股，今年來都強勢反彈逾20%，因為投資人認為隨著Fed緊縮貨幣政策即將告終，預期未來利率將穩步下降。

美股本周能否延續漲勢，將取決於三大關鍵。首先是本周起將陸續出爐的企業財報，FactSet彙整的分析師預估顯示，標普500指數成分企業第1季獲利將比去年同期下滑6.8%，為連兩季下滑，也是2020年第2季以來最大減幅。上季營收預估將成長1.8%，也是2020年第3季以來最小增幅。

標普500指數成分企業中，106家公司已對上季發布負面指引，遠高於歷來平均的65家。

企業已苦於因應諸多挑戰，包括通膨與利率升高、銀行業風暴可能導致銀根緊縮等。

投資人將先評估摩根大通、花旗集團及富國銀行等華爾街大銀行的財報，同時緊盯執行長們對最近銀行業風暴、未來放款計畫等議題的看法，評估成長展望。

Wolfe研究公司首席投資策略師森耶克說：「這將是一個乏善可陳的財報季，沒理由冒險。」他一直對今年來的股市強勁漲幅抱持懷疑態度，認為這波漲的底氣很弱，地區銀行股今年來下跌27%，儘管Fed和財政部努力恢復金融體系信心，卻未出現太大反彈，「如果市場要走高，那麼銀行必須要領漲」，因而建議操作防禦類股 ，選擇醫療保健、消費必需品和公用事業等類股。CIBC私人財富管理公司的投資長杜納貝迪恩，則關注在最近市場動盪中能提高股利的公司。

其次，投資人也密切關注預定12日公布的美國3月消費者物價指數（CPI）、13日出爐的美國3月生產者物價指數（PPI）及Fed上次會議紀錄，推敲Fed決策展望。3月CPI預估年增5.1%，為近兩年最小升幅，但核心CPI預估將攀高5.6%，升幅較2月加速，顯示通膨壓力依然沉重，而且在油國組織意外減產後，油價上漲可能再拉抬整體CPI。

第三為美國14日公布的3月零售銷售，預料將月比下滑0.4%，為過去五個月來第四度減少，反映高通膨仍在抑制民眾的消費意願。