美復活節彩蛋 改用馬鈴薯

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在過去一年，蛋價飆漲讓許多美國消費者陷入忙亂，但由於雞蛋向來是復活節慶祝活動的要角，包括製作復活節彩蛋和尋找彩蛋，促使一些民眾在今年的復活節（9日）改用馬鈴薯製作復活節彩蛋，美國馬鈴薯產業集團Potatoes USA也搭上潮流呼籲改用馬鈴薯。

Potatoes USA協會說：「2023年是復活節馬鈴薯之年。」最新的美國消費者物價指數報告顯示，2月蛋價比去年同期飆漲55.4%，馬鈴薯價格同期僅漲13.5%。

Potatoes USA表示馬鈴薯和雞蛋一樣，可用來染色和彩繪，帶來各種樂趣。行銷總監史坦說，採用馬鈴薯作為復活節裝飾品的主意，其實來自消費者本身，該協會見到有消費者這麼做，就搭上這股潮流。

然而，財經網站MarketWatch指出，由於以雞蛋作為復活象徵具有宗教意義，改用馬鈴薯慶祝復活節可能引發民眾的罪惡感。洛杉磯娛樂產業專家贊恩認為，用雞蛋或馬鈴薯裝飾的點子都很好，馬鈴薯可彩繪的面積更大。

復活節 雞蛋

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