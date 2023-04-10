生成式AI 影視產業雙面刃

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
快速發展的生成式人工智慧（AI）工具透過利用與改變包含受版權保護作品的數位世界，對影視產業造成了衝擊。（美聯社）
快速發展的生成式人工智慧（AI）工具透過利用與改變包含受版權保護作品的數位世界，對影視產業造成了衝擊。（美聯社）

娛樂事業建立在智慧財產權的所有權之上，好萊塢的創意產業仰賴專有的點子、文字及影像，並且在授權和收取版稅的細膩安排下產生營收。然而，快速發展的生成式人工智慧（AI）工具透過利用與改變包含受版權保護作品的數位世界，對這個影視產業造成了衝擊。

一些製片廠、製作人及編劇已在實驗一些AI工具，包括文字生成的類人聊天機器人ChatGPT，以及DALL-E、Midjourney等圖像生成器。這些被廣泛應用的AI工具，可推薦劇情和角色弧線、嘗試編寫對話，甚至創作出短影片。

派拉蒙的科技長威瑟表示：「這裡的最大風險之一是，這些引擎會以新方法製造我們的智慧財產權，利用派拉蒙的智慧財產權產生作品，然後外流落到大眾手中。」他已組建了一個工程師、資料科學家和機器學習專家的團隊，以探索派拉蒙如何定製既有的AI工具，使該公司在使用這些工具創造任何東西時仍保有所有權。

催生ChatGPT、DALL-E的OpenAI公司說：「DALL-E產生了以前未曾存在的獨特、原創圖像，在DALL-E訓練資料中的數億筆圖像已獲OpenAI授權，其他則來自開放來源。」

儘管有版權的不確定性，但許多好萊塢人士仍預期AI技術能擴展娛樂產業的特效實力、削減成本、甚至在創作過程中占有一席之地。根據PitchBook的數據，全球創投投資人去年對生成式AI業者投入46億美元資金，遠高於2019年的19億美元。

然而，好萊塢的製作主管也擔心，使用AI會疏遠人才或製作人員，他們也留意到外界對AI的疑慮，擔心這項科技會取代人類的工作，例如剪輯和特效。

AI 財產 好萊塢

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