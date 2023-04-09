快訊

太早退休！勞保年金平均請領年齡出爐 平均年資29年

凌晨4點發錄取通知還限「半小時回覆」 考生狂罵這科大：節省名額？

租金還在漲 美工業不動產需求降至疫情前水準

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
根據最新公布的數據，美國第1季包含倉儲在內的工業不動產租金持續上揚，但需求下滑，降至2019年疫情前水準。路透
根據最新公布的數據，美國第1季包含倉儲在內的工業不動產租金持續上揚，但需求下滑，降至2019年疫情前水準。路透

根據最新公布的數據，美國第1季包含倉儲在內的工業不動產租金持續上揚，但需求下滑，降至2019年疫情前水準，顯示企業正重新安排存放和經銷商品的位置，因應持續放緩的消費需求。

商用不動產服務公司戴德梁行公布，隨著需求降溫和新建案陸續開工，美國上季工業不動產的出租空置率升至3.6%，高於去年第4季的3.2%，顯示疫情期間倉儲空間一位難求的盛況持續消退。

根據資料，儘管工業不動產過去兩季的整體出租空置率升高，但仍在歷史低點附近徘徊。而加州洛杉磯和內陸帝國（Inland Empire）的空置率最低，分別為1.6%和1.9%。

不過，市場對工業不動產新建案的需求火熱；上季的出租總面積，占2020年起完工的工業不動產出租總面積1.369億平方英尺的近半數。

上季完工的工業不動產建案比起前一季減12%，但比起去年同期飆升約40%。而美國南部上季新增的工業不動產面積最大，共新增5,920萬平方英尺。

資料並顯示，上季全美工業不動產租金季增3.5%、年增率達17.2%，其中東北部的租金漲最多，年增率高達22.4%。

美國 疫情 洛杉磯

延伸閱讀

逃離中國後差點被遣返 59名深圳教會信徒平安抵達美國

美國晶片進口加速轉向東南亞 實現電子產品供應鏈多元化

美國南卡海灘數百人聚會驚傳槍響 6人受傷

柯文哲新造型抵達美國紐約 支持者說比想像中年輕好多

相關新聞

馬斯克「星鏈」要來台灣了？ 美眾議員見蔡總統這麼說

來台訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）和阿肯色州議員希爾（French Hill）表示...

租金還在漲 美工業不動產需求降至疫情前水準

根據最新公布的數據，美國第1季包含倉儲在內的工業不動產租金持續上揚，但需求下滑，降至2019年疫情前水準，顯示企業正重新...

美國晶片進口加速轉向東南亞 實現電子產品供應鏈多元化

集微網消息，據Tech Ritual報導，美國人口普查局公佈的數據顯示，自今年年初以來，美國從泰國、越南、印度和柬埔寨進口的晶片產品大幅增加，其中亞洲進口佔比高達83%。

影／人工智能將創造哪些新的工作崗位？

人工智能或會重塑現有的工作市場。一些工作可能會被取代，不過會有一些新的工作因為AI的普及而誕生。#人工智能將創造哪些新的工作崗位？

一群被裁員、不專業的航空員工 如何讓到站飛機10分鐘內離站？

低成本航空大大扭轉了航空業界既往的商業模式，它的始祖，就是西南航空（Southwest Airlines）。1971年，西南航空用3架波音737（112人座）客機...

韓裔收購社區電視媒體Tegna FCC遭爆拖延審批

由韓裔金蘇(Soo Kim，音譯)創立的對沖基金Standard General，在去年2月欲以86億元收購全美第二大社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦