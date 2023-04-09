租金還在漲 美工業不動產需求降至疫情前水準

根據最新公布的數據，美國第1季包含倉儲在內的工業不動產租金持續上揚，但需求下滑，降至2019年疫情前水準，顯示企業正重新安排存放和經銷商品的位置，因應持續放緩的消費需求。

商用不動產服務公司戴德梁行公布，隨著需求降溫和新建案陸續開工，美國上季工業不動產的出租空置率升至3.6%，高於去年第4季的3.2%，顯示疫情期間倉儲空間一位難求的盛況持續消退。

根據資料，儘管工業不動產過去兩季的整體出租空置率升高，但仍在歷史低點附近徘徊。而加州洛杉磯和內陸帝國（Inland Empire）的空置率最低，分別為1.6%和1.9%。

不過，市場對工業不動產新建案的需求火熱；上季的出租總面積，占2020年起完工的工業不動產出租總面積1.369億平方英尺的近半數。

上季完工的工業不動產建案比起前一季減12%，但比起去年同期飆升約40%。而美國南部上季新增的工業不動產面積最大，共新增5,920萬平方英尺。

資料並顯示，上季全美工業不動產租金季增3.5%、年增率達17.2%，其中東北部的租金漲最多，年增率高達22.4%。