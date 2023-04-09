延遲近2年：印度首家蘋果商店終於即將開幕

集微網消息，據techritual報導，蘋果公司將在印度開設首間本地化的蘋果商店。雖然印度市場有著相當的潛力，但該國的電子產品市場卻很難進入。

該商店位於孟買的Jio World Drive商場，面積約為22,000平方英尺。蘋果公司總裁Tim Cook在2020年時就已經預告蘋果公司將會在當地開設商店，但原定於2021年開幕，因疫情而推遲至2023年首季才正式開業。最近蘋果公司已開始招聘該店員工，但並未透露正式開業日期。

印度消費者對於價格極為敏感，加上該國政府對國外電子產品征收高額稅款，使得蘋果產品在當地未能普及。然而，近年來越來越多的產品在印度本地生產，使得售價有所下降。