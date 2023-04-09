美議員建議我引進星鏈

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

來台訪問的美國眾議院外交委員會主席麥考爾和阿肯色州議員希爾表示，他們已和蔡英文總統討論過將馬斯克的衛星系統「星鏈」（Starlink）帶來台灣的可能性，以協助台灣嚇阻大陸。

彭博資訊報導，麥考爾和希爾表示，這件事情是他們8日與蔡英文總統會談所談到的「建設性要點」之一。這兩位共和黨議員並未表示，他們是否有和馬斯克或星鏈團隊討論過這個構想。

總統府聲明說，麥考爾率領的代表團這次與台灣領導高層會面，討論了包括半導體和航空在內的許多產業。

去年馬斯克曾提案將台灣部分控制權交給北京，以解決台海緊張，惹怒台灣當局。他之後也表示，北京當局曾向他尋求保證，不會在中國大陸提供星鏈網路服務。

麥考爾8日向記者團表示：「中共非常擅於所謂的情報、監視與偵察。他們具有很高的觀測能力，能觀測到太平洋上的所有事情。在這個地區，他們有時甚至比我們還要厲害。而台灣在這些方面則是一竅不通。」希爾表示，由於台灣海底電纜的脆弱性，台灣將能受益於星鏈的衛星網路系統。

北京 蔡英文

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