通膨新數據 利率風向球

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國3月就業報告展現美國經濟韌性，讓投資人既喜又憂，喜的是衰退機率降低，憂的是這也可能反映聯準會（Fed）升息尚未到頂、並不急於轉而降息。本周公布的通膨數據將進一步提供利率路徑的線索。

美股上周五（7日）逢耶穌受難日休市一日，在只有四個交易日的一周裡，標普500指數小跌0.1%，結束連三周漲勢。那斯達克綜合指數下跌1.1%，道瓊則小漲。

BMO Capital Markets美國利率策略主管林恩寫道，3月就業報告「更新就業的最新形勢，為聯準會5月再度升息打下基礎，只要本周發布的消費者物價指數（CPI）不出所料」。

因此，本周三公布的CPI可解答華爾街最迫切的一大問題：市場是否正確地反映短期利率的走勢。路透調查的經濟學家預估，CPI年增率將漲至5.2％，較上個月的6％有所下降。

美銀財富管理策略師海林說：「如果CPI報告顯示通膨率飆升，投資人會將利率反映更接近Fed的立場，可能會對資產價格造成壓力。」 美銀財富管理建議客戶稍微減持股票，預料利率上升會打擊消費支出和企業獲利。

投資人本周也開始迎接財報季，花旗、摩根大通、富國銀行將率先公布於周五公布財報，但可能真正影響美股走勢的，將是科技股的業績和展望。

巴隆周刊分析，若循美光的前例，科技股業績表現不會太好看，但仍看好即將否極泰來。

CPI 美國 指數

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