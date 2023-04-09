美西港口 工人回來了

美國西岸的加州洛杉磯和長堤港的工人於7日晚間現身，兩大碼頭恢復正常作業，一掃連兩天作業停擺、讓海運業神經緊繃的陰霾。

彭博資訊報導，洛杉磯港貨櫃處理商Yusen Terminals執行長麥考利克說，港口恢復作業，工人現身了。

南加州海事交易所常務董事洛伊德表示，由於目前運量清淡，先前作業停擺對物流衝擊有限，不過有一艘原定靠港的貨櫃船，因此延遲入港、徘徊外海。

路透報導，洛杉磯和長堤的貨櫃碼頭6日晚間和7日上午作業突然停擺，幾乎處於關閉狀態，原因是工人人數不足。當時港口大量員工沒有出現，包括許多負責裝卸貨櫃的作業員沒有到班。

太平洋海事協會（PMA）指稱，港口作業停擺，是因為勞方代表「國際碼頭及倉儲工會」扣留勞動力所致。此前，美西碼頭的勞資協商已持續了好幾個月。

國際碼頭及倉儲工會則回應說，出現怠工的情況，是因為數千名工會成員在6日參加每月大會，7日又適逢耶穌受難日，才使得勞力短缺。