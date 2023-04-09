SpaceX星艦本周可望發射

特斯拉（Tesla）與SpaceX的執行長馬斯克本周會很忙。他在7日推文說，一旦核可，已經整裝待發的SpaceX「星艦」（Starship）這個星期就可以發射。另據彭博資訊報導，馬斯克8日起前往中國大陸訪問，並可能在上海特斯拉工廠停留。

SpaceX開發的巨型發射載具「星艦」，設計理念是將來有一天要載著人類前往火星。如果本周成功發射，將會是有史以來進入地球軌道最高的太空載具。這次軌道航行，主要目的在測試星艦執行一般太空任務能力，以及未來進入太空作業的潛力。星艦的發射必須經美國聯邦航空總署（FAA）批准。

上月底，SpaceX將執行這次軌道飛行任務的原型艦Ship 24安置在德州博卡奇卡（Boca Chica）發射站台。在馬斯克前述的最新推文之前，SpaceX說，工作團隊本周將進行發射預演，真正起飛要到下周。

其他一些線索讓外界估計星艦升空日期可能是在10日或11日，這些線索包括美國航空暨太空總署（NASA）檢查航空器的時程與國防部的導航警報。不過最新的資料透露出，這兩天可能先只會進行陸地上的測試。

彭博另引述知情人士的說法，馬斯克本周將在中國大陸拜會上海政府等機關，訪問行程會由剛升任特斯拉汽車事業高級副總裁的朱曉彤陪同。陸媒每日人物社官方帳號「每人Auto」引述知情人士表示，馬斯克計劃10日前往上海特斯拉超級工廠視察，並計劃與寧德時代高層會面。