美銀行放款減幅 50年最大
美國銀行業放款金額在3月最後兩周大幅萎縮，縮減幅度創下50年來最大，凸顯在發生矽谷銀行（SVB）等多起備受矚目的銀行倒閉事件後，市場信用環境正在緊縮。
美國聯準會（Fed）7日的報告顯示，在截至3月29日止的兩周內，美國商業銀行放款共減少近1,050億美元，萎縮幅度寫下自1973年有紀錄以來最大。
其中3月最後一周減少了逾450億美元，主因是小型銀行減少放款。美國銀行業在這兩周內減少的放款種類相當廣泛，不動產貸款、商業以及工業貸款的放款都減少。
以銀行規模來看，美國國內最大的25家特許銀行在3月最後兩周共減少放款235億美元，較小的商業銀行同一期間放款則銳減736億美元。在美國的外資金融機構則減少放款75億美元。
雖然美國最大25家銀行占了全國近五分之三的貸款，但在商用不動產等部分重要領域，小型銀行卻是最重要的貸款提供者。
這份報告也顯示，在3月29日止的一周，美國商業銀行的存款減少了647億美元，為連續第十周下滑，這主要反映的是大企業的減少存款。
這波美國銀行放款的萎縮，發生在SVB和Signature等多家銀行倒閉之後。近期的銀行業危機，已讓努力打壓通膨、但又想要避免讓經濟陷入衰退的Fed，更加舉步維艱。
經濟學家正在緊密關注Fed的所謂「H.8」報告，這份報告將提供美國所有商業銀行每周總資產負債表的估計，將讓經濟學家得以評估信貸狀況。
美國銀行家協會（ABA）的信用狀況指數6日跌至新冠疫情爆發以來最低，顯示銀行經濟學家認為，信用環境將在未來六個月惡化。因此，美國銀行業可能對擴大信貸變得更加謹慎。
摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，銀行業危機已讓經濟衰退的可能性提高。他表示，這些銀行的倒閉「引發市場大感緊張，無疑會造成一些金融環境的緊縮，因為銀行和其他放款機構將變得保守」。
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