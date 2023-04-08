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下周通膨報告將決定 投資人對Fed今年降息是否太過樂觀

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
下周三公布的美國通膨數據，可解答華爾街最迫切的一大問題：市場是否正確地反映短期利率的走勢。路透
下周三公布的美國通膨數據，可解答華爾街最迫切的一大問題：市場是否正確地反映短期利率的走勢。路透

美國3月就業報告展現美國經濟韌性，讓投資人既喜又憂，喜的是衰退機率降低，憂的是這也可能反映聯準會（Fed）升息尚未到頂、也不急於轉而降息。下周公布的通膨數據將進一步提供利率路徑的線索。

標普500指數期指和道瓊工業指數期指周五上漲0.2%，那斯達克100期指變動不大。美國2年期公債殖利率漲10個基點至3.93%，10年期公債殖利率漲8個基點至 3.37%。交換合約反映聯準會（Fed）下一次再升息1碼（0.25個百分點）的機率由1/2升為3/4。

美股周五逢耶穌受難日休市一日，在只有四個交易日的一周裡，標普500指數小跌0.1%，結束連三周漲勢。那斯達克綜合指數下跌1.1%，道瓊則小漲。

周五的就業報告符合預期，與周三因民間企業就業數據不如預期而引發經濟衰退疑慮形成對比。有人看好經濟展現韌性，但也有人認為勞動市場若減弱一些，可讓聯準會（Fed）自升息周期縮手。Fed下一次的利率決策是5月3日。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管林恩（Ian Lyngen）寫道，3月勞工報告「更新就業的最新形勢，為FOMC 5月再度升息打下基礎，只要下周發布的CPI不出所料」。

因此，下周三公布的美國通膨數據，可解答華爾街最迫切的一大問題：市場是否正確地反映短期利率的走勢。路透調查的經濟學家預估，消費者物價指數年增率將漲至5.2％，較上個月的6％有所下降。

上個月銀行危機過後，投資人益發篤定Fed會在下半年降息以避免經濟衰退。這樣的預期心理導致公債殖利率下降，相對也支撐了科技股和成長股。

從期貨市場價格反映來看，投資人押注今年內聯邦基金利率會從目前的4.75％，年底下降到4.3％左右。但Fed決策官員預測是等到2024年才會降息。

美銀財富管理策略師海林（Tom Hainlin）說：「如果（CPI）報告顯示通膨率飆升，投資人會將利率反映更接近Fed的立場，可能會對資產價格造成壓力。」 美銀財富管理建議客戶稍微減持股票，預料利率上升會打擊消費支出和企業獲利。

投資人下周也開始迎接財報季，花旗、摩根大通、富國銀行將率先公布於周五公布財報，但可能真正影響美股走勢的，將是科技股的業績和展望。

蘋果、微軟、Alphabet在內市值超過5,000億美元的七大科技公司今年來都至少上漲20％，表現優於標普500指數7％的漲幅。

巴隆周刊分析，若循美光的前例，科技股業績表現不會太好看，但仍看好即將否極泰來。問題在於，目前股價已有多少反映了這個預期心理，若今年Fed利率未如預期下降，對科技股更如雪上加霜。

Fed 經濟衰退 指數

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